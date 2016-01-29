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سفير خادم الحرمين لدى البوسنة والهرسك يقدّم أوراق اعتماده

أكد عمق العلاقات بين البلدين والمضي في تعزيزها

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي اليوم، أوراق اعتماده للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في سراييفو.

ونقل السفير "الأحمدي" للرئيس خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- معبراً عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال التي تدل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وعبر الرئيس ميلوراد دوديك عن تقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده للعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة، متمنياً للسفير "الأحمدي" التوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

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سفير خادم الحرمين لدى البوسنة والهرسك يقدّم أوراق اعتماده
سبق

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي اليوم، أوراق اعتماده للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في سراييفو.

ونقل السفير "الأحمدي" للرئيس خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- معبراً عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال التي تدل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وعبر الرئيس ميلوراد دوديك عن تقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده للعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة، متمنياً للسفير "الأحمدي" التوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
06:25 PM

سفير خادم الحرمين لدى البوسنة والهرسك يقدّم أوراق اعتماده

أكد عمق العلاقات بين البلدين والمضي في تعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي اليوم، أوراق اعتماده للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في سراييفو.

ونقل السفير "الأحمدي" للرئيس خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- معبراً عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال التي تدل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وعبر الرئيس ميلوراد دوديك عن تقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده للعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة، متمنياً للسفير "الأحمدي" التوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

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