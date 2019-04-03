الحصيني: أمطار غزيرة وبرد بهذه المناطق خلال الساعات القادمة

قال: ستتعرّض إلى رياح مثيرة للغبار والتربة اعتباراً من اليوم حتى الغد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات مطرية مصحوبة بزخات من البرد سيشهدها بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اللهم أغثنا.. توقعات الأمطار خلال الـ "٢٤" ساعة القادمة من #اليوم_الأربعاء إلى صباح الخميس -بإذن الله- الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على الأفلاج ووادي الدواسر والحفيرة ورنية وبيشة والطائف والباحة وعسير ونجران ورياح مثيرة للغبار إلى أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، عسير، جازان، ونجران)، كذلك على منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.