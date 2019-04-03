النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحصيني: أمطار غزيرة وبرد بهذه المناطق خلال الساعات القادمة

قال: ستتعرّض إلى رياح مثيرة للغبار والتربة اعتباراً من اليوم حتى الغد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات مطرية مصحوبة بزخات من البرد سيشهدها بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اللهم أغثنا.. توقعات الأمطار خلال الـ "٢٤" ساعة القادمة من #اليوم_الأربعاء إلى صباح الخميس -بإذن الله- الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على الأفلاج ووادي الدواسر والحفيرة ورنية وبيشة والطائف والباحة وعسير ونجران ورياح مثيرة للغبار إلى أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، عسير، جازان، ونجران)، كذلك على منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحصيني: أمطار غزيرة وبرد بهذه المناطق خلال الساعات القادمة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات مطرية مصحوبة بزخات من البرد سيشهدها بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اللهم أغثنا.. توقعات الأمطار خلال الـ "٢٤" ساعة القادمة من #اليوم_الأربعاء إلى صباح الخميس -بإذن الله- الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على الأفلاج ووادي الدواسر والحفيرة ورنية وبيشة والطائف والباحة وعسير ونجران ورياح مثيرة للغبار إلى أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، عسير، جازان، ونجران)، كذلك على منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
08:37 AM

الحصيني: أمطار غزيرة وبرد بهذه المناطق خلال الساعات القادمة

قال: ستتعرّض إلى رياح مثيرة للغبار والتربة اعتباراً من اليوم حتى الغد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
15,599

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات مطرية مصحوبة بزخات من البرد سيشهدها بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اللهم أغثنا.. توقعات الأمطار خلال الـ "٢٤" ساعة القادمة من #اليوم_الأربعاء إلى صباح الخميس -بإذن الله- الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على الأفلاج ووادي الدواسر والحفيرة ورنية وبيشة والطائف والباحة وعسير ونجران ورياح مثيرة للغبار إلى أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، عسير، جازان، ونجران)، كذلك على منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,082
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,351
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,119
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,987

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة