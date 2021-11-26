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صافرة برتغالية تضبط كلاسيكو الأهلي والنصر وجنوب أفريقيا للتعاون والفيحاء

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأسٍ الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.

حيث أسند مهمة إدارة الكلاسيكو بين الأهلي وضيفه النصر إلى طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فيكتور فيريرا على أن يساعده كل من برونو جيسوس مساعد أول وباولو برس مساعد ثانٍ فيما يتولى جوستافو كوريا الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي فهد العمري.

أما مباراة التعاون ونظيره الفيحاء سيديرها طاقم تحكيم جنوب أفريقي حيث سيتولى فيكتور جوميز مهمة حكم الساحة وسيعاونه مواطناه سورو باتسوان وأرسنيو مارينغولا في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة عديل زورق وبمساعدة من عيسى الخيبري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة برتغالية تضبط كلاسيكو الأهلي والنصر وجنوب أفريقيا للتعاون والفيحاء
سبق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأسٍ الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.

حيث أسند مهمة إدارة الكلاسيكو بين الأهلي وضيفه النصر إلى طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فيكتور فيريرا على أن يساعده كل من برونو جيسوس مساعد أول وباولو برس مساعد ثانٍ فيما يتولى جوستافو كوريا الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي فهد العمري.

أما مباراة التعاون ونظيره الفيحاء سيديرها طاقم تحكيم جنوب أفريقي حيث سيتولى فيكتور جوميز مهمة حكم الساحة وسيعاونه مواطناه سورو باتسوان وأرسنيو مارينغولا في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة عديل زورق وبمساعدة من عيسى الخيبري.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
03:18 PM

صافرة برتغالية تضبط كلاسيكو الأهلي والنصر وجنوب أفريقيا للتعاون والفيحاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأسٍ الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.

حيث أسند مهمة إدارة الكلاسيكو بين الأهلي وضيفه النصر إلى طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فيكتور فيريرا على أن يساعده كل من برونو جيسوس مساعد أول وباولو برس مساعد ثانٍ فيما يتولى جوستافو كوريا الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي فهد العمري.

أما مباراة التعاون ونظيره الفيحاء سيديرها طاقم تحكيم جنوب أفريقي حيث سيتولى فيكتور جوميز مهمة حكم الساحة وسيعاونه مواطناه سورو باتسوان وأرسنيو مارينغولا في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة عديل زورق وبمساعدة من عيسى الخيبري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,865
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,365
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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