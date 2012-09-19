النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أوقات "مانو مينزيس" مدرب "النصر" مع الفريق باتت معدودة!

جمهور النصر يغلي بعد ثلاثية الاتحاد

شنَّت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا ناريًّا على المدرب البرازيلي مانو مينزيس.

وحمَّلت الجماهير المدرب مسؤولية الهزيمة التي تعرَّض لها الفريق مساء اليوم أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي.

ومن أربع مباريات لعبها النصر تعرَّض الفريق لهزيمتَين، وأحرز فوزين فقط؛ ما أثار غضب الجماهير التي طالبت بإقالة المدرب.

المتابع للأوضاع داخل النصر يعي تمامًا أن أوقات المدرب البرازيلي مانو مينزيس باتت معدودة، عدا خلفية تردي المستوى الفني للفريق.

ومن المتوقع أن تتم إقالة المدرب في غضون الأيام القليلة القادمة إن لم تكن خلال الساعات القادمة.

النصر الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أوقات "مانو مينزيس" مدرب "النصر" مع الفريق باتت معدودة!
سبق

شنَّت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا ناريًّا على المدرب البرازيلي مانو مينزيس.

وحمَّلت الجماهير المدرب مسؤولية الهزيمة التي تعرَّض لها الفريق مساء اليوم أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي.

ومن أربع مباريات لعبها النصر تعرَّض الفريق لهزيمتَين، وأحرز فوزين فقط؛ ما أثار غضب الجماهير التي طالبت بإقالة المدرب.

المتابع للأوضاع داخل النصر يعي تمامًا أن أوقات المدرب البرازيلي مانو مينزيس باتت معدودة، عدا خلفية تردي المستوى الفني للفريق.

ومن المتوقع أن تتم إقالة المدرب في غضون الأيام القليلة القادمة إن لم تكن خلال الساعات القادمة.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
11:30 PM

أوقات "مانو مينزيس" مدرب "النصر" مع الفريق باتت معدودة!

جمهور النصر يغلي بعد ثلاثية الاتحاد

A A A
محمد السيّد - الرياض
9
2,768

شنَّت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا ناريًّا على المدرب البرازيلي مانو مينزيس.

وحمَّلت الجماهير المدرب مسؤولية الهزيمة التي تعرَّض لها الفريق مساء اليوم أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي.

ومن أربع مباريات لعبها النصر تعرَّض الفريق لهزيمتَين، وأحرز فوزين فقط؛ ما أثار غضب الجماهير التي طالبت بإقالة المدرب.

المتابع للأوضاع داخل النصر يعي تمامًا أن أوقات المدرب البرازيلي مانو مينزيس باتت معدودة، عدا خلفية تردي المستوى الفني للفريق.

ومن المتوقع أن تتم إقالة المدرب في غضون الأيام القليلة القادمة إن لم تكن خلال الساعات القادمة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,093

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة