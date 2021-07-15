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أمريكا تخصص مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار للكشف عن "القراصنة"

أطلقت قناة إلكترونية لتلقي البلاغات

رصدت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أمريكية حساسة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز"، أن بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف بنية تحتية أمريكية حساسة قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب.

وبينت أنها أطلقت قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة؛ لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تخصص مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار للكشف عن "القراصنة"
سبق

رصدت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أمريكية حساسة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز"، أن بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف بنية تحتية أمريكية حساسة قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب.

وبينت أنها أطلقت قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة؛ لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
06:42 PM

أمريكا تخصص مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار للكشف عن "القراصنة"

أطلقت قناة إلكترونية لتلقي البلاغات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أمريكية حساسة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز"، أن بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف بنية تحتية أمريكية حساسة قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب.

وبينت أنها أطلقت قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة؛ لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
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38 مليار ..

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