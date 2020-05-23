شاهد.. "شؤون الحرمين" توضح: كيف تصلي صلاة العيد في بيتك؟

نشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنفوجرافيك عن كيفية أداء صلاة العيد في البيت مع أسرتك، يوضح وقت صلاة العيد، والغسل والتطيب، وأكل التمرات "وتر" والجلوس في المصلى والتكبير، وصلاة ركعتين بدون خطبة.
نشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنفوجرافيك عن كيفية أداء صلاة العيد في البيت مع أسرتك، يوضح وقت صلاة العيد، والغسل والتطيب، وأكل التمرات "وتر" والجلوس في المصلى والتكبير، وصلاة ركعتين بدون خطبة.
نشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنفوجرافيك عن كيفية أداء صلاة العيد في البيت مع أسرتك، يوضح وقت صلاة العيد، والغسل والتطيب، وأكل التمرات "وتر" والجلوس في المصلى والتكبير، وصلاة ركعتين بدون خطبة.
نشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنفوجرافيك عن كيفية أداء صلاة العيد في البيت مع أسرتك، يوضح وقت صلاة العيد، والغسل والتطيب، وأكل التمرات "وتر" والجلوس في المصلى والتكبير، وصلاة ركعتين بدون خطبة.