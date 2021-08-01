رُزِق وليد بن سعد الغامدي بمولود اتفق مع حرمه على تسميته "أنمار"، وأقيمت وليمة عشاء بهذه المناسبة.
"الغامدي" يرزق بـ"أنمار"
رُزِق وليد بن سعد الغامدي بمولود اتفق مع حرمه على تسميته "أنمار"، وأقيمت وليمة عشاء بهذه المناسبة.
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"الغامدي" يرزق بـ"أنمار"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-01
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
08:55 PM
"الغامدي" يرزق بـ"أنمار"
رُزِق وليد بن سعد الغامدي بمولود اتفق مع حرمه على تسميته "أنمار"، وأقيمت وليمة عشاء بهذه المناسبة.
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