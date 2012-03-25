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8 مباريات في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كرة الصالات

تنطلق غداً الجمعة، منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات وذلك بإقامة 8 مباريات.

ويستقبل الاتفاق متصدر المجموعة الأولى ضيفه العلمين، فيما يواجه الجزيرة نظيره الفاو، بينما يستضيف حراء نظيره العلا في مكة المكرمة، فيما يلتقي الريان مع مصده في حائل.

ولحساب المجموعة الثانية يحل القادسية المتصدر ضيفاً على طويق في الزلفي، بينما يستضيف منيف نظيره الوحدة في الطائف، وفي الدمام يلتقي النهضة مع نظيره العرض، فيما يواجه الثقبة مستضيفه رضوى في الخبر.

الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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8 مباريات في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كرة الصالات
سبق

تنطلق غداً الجمعة، منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات وذلك بإقامة 8 مباريات.

ويستقبل الاتفاق متصدر المجموعة الأولى ضيفه العلمين، فيما يواجه الجزيرة نظيره الفاو، بينما يستضيف حراء نظيره العلا في مكة المكرمة، فيما يلتقي الريان مع مصده في حائل.

ولحساب المجموعة الثانية يحل القادسية المتصدر ضيفاً على طويق في الزلفي، بينما يستضيف منيف نظيره الوحدة في الطائف، وفي الدمام يلتقي النهضة مع نظيره العرض، فيما يواجه الثقبة مستضيفه رضوى في الخبر.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
09:09 PM

8 مباريات في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كرة الصالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غداً الجمعة، منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات وذلك بإقامة 8 مباريات.

ويستقبل الاتفاق متصدر المجموعة الأولى ضيفه العلمين، فيما يواجه الجزيرة نظيره الفاو، بينما يستضيف حراء نظيره العلا في مكة المكرمة، فيما يلتقي الريان مع مصده في حائل.

ولحساب المجموعة الثانية يحل القادسية المتصدر ضيفاً على طويق في الزلفي، بينما يستضيف منيف نظيره الوحدة في الطائف، وفي الدمام يلتقي النهضة مع نظيره العرض، فيما يواجه الثقبة مستضيفه رضوى في الخبر.

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