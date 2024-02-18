وفاة مدير مستشفى ووهان بـ"كورونا"

خضع لعمليات إنعاش طارئة بعد تدهور صحته

أفادت أنباء من التلفزيون الرسمي الصيني، بوفاة مدير مستشفى رئيسي في مدينة ووهان، اليوم الثلاثاء؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وجاءت الأنباء بعد خضوع الطبيب الصيني لو تشي مينغ، المدير العام لمستشفى ووهان ووتشانغ، لعمليات إنعاش طارئة، بعد تدهور صحته كثيرًا بسبب الإصابة بالفيروس؛ وفقًا لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

ووفق "سكاي نيوز"، كشفت أرقام رسمية، نُشرت الثلاثاء ونقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ تخطّت 1800 شخص في الصين.

وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1807 إصابات جديدة، الثلاثاء؛ ليصل الإجمالي إلى 72300 إصابة على الأقل في الصين.

ولا توجد أدوية أو أمصال حتى الآن للفيروس الجديد، وقد تستغرق عملية تطوير وتجربة عقاقير جديدة شهورًا عدة.