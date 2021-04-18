النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرأس الأبيض" يخطف الأنظار: ثلوج وأمطار.. و"العدسات" توثِّق

في مشاهد أقرب ما تكون إلى لوحات فنية جميلة، التقط المصوِّر "عبدالله السليمي" صورًا لمنطقة العثمور بالرأس الأبيض، تكتسي فيها بالثلوج يوم أمس خلال الحالة المطرية التي شهدتها بعض المناطق. فيما نالت الصور إعجاب الكثير من روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها على نطاق واسع.

"الرأس الأبيض" الذي يقع في حرة بني رشيد بين منطقتَي المدينة المنورة وحائل يُعتبر من أفضل المصائف التي يقصدها الزوّار في فصل الصيف؛ إذ شهد خلال السنوات الماضية مهرجانًا وفعاليات، جذبت السيّاح من بعض مناطق السعودية، وما زال يشهد إقبالاً في الصيف؛ لكونه منطقة تتميز بالأجواء الباردة.

يُذكر أن طريق "الرأس الأبيض" من جهة المدينة المنورة يمرُّ بالكثير من المواقع الآثارية، كسد البنت وكهف أم جرسان، الذي يعد أكبر الكهوف في الجزيرة العربية، وكهف "دحل رماحة"، وكهف خدايج، وبعض الفوهات البركانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرأس الأبيض" يخطف الأنظار: ثلوج وأمطار.. و"العدسات" توثِّق
سبق

في مشاهد أقرب ما تكون إلى لوحات فنية جميلة، التقط المصوِّر "عبدالله السليمي" صورًا لمنطقة العثمور بالرأس الأبيض، تكتسي فيها بالثلوج يوم أمس خلال الحالة المطرية التي شهدتها بعض المناطق. فيما نالت الصور إعجاب الكثير من روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها على نطاق واسع.

"الرأس الأبيض" الذي يقع في حرة بني رشيد بين منطقتَي المدينة المنورة وحائل يُعتبر من أفضل المصائف التي يقصدها الزوّار في فصل الصيف؛ إذ شهد خلال السنوات الماضية مهرجانًا وفعاليات، جذبت السيّاح من بعض مناطق السعودية، وما زال يشهد إقبالاً في الصيف؛ لكونه منطقة تتميز بالأجواء الباردة.

يُذكر أن طريق "الرأس الأبيض" من جهة المدينة المنورة يمرُّ بالكثير من المواقع الآثارية، كسد البنت وكهف أم جرسان، الذي يعد أكبر الكهوف في الجزيرة العربية، وكهف "دحل رماحة"، وكهف خدايج، وبعض الفوهات البركانية.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
11:47 PM

"الرأس الأبيض" يخطف الأنظار: ثلوج وأمطار.. و"العدسات" توثِّق

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
3
5,371

في مشاهد أقرب ما تكون إلى لوحات فنية جميلة، التقط المصوِّر "عبدالله السليمي" صورًا لمنطقة العثمور بالرأس الأبيض، تكتسي فيها بالثلوج يوم أمس خلال الحالة المطرية التي شهدتها بعض المناطق. فيما نالت الصور إعجاب الكثير من روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها على نطاق واسع.

"الرأس الأبيض" الذي يقع في حرة بني رشيد بين منطقتَي المدينة المنورة وحائل يُعتبر من أفضل المصائف التي يقصدها الزوّار في فصل الصيف؛ إذ شهد خلال السنوات الماضية مهرجانًا وفعاليات، جذبت السيّاح من بعض مناطق السعودية، وما زال يشهد إقبالاً في الصيف؛ لكونه منطقة تتميز بالأجواء الباردة.

يُذكر أن طريق "الرأس الأبيض" من جهة المدينة المنورة يمرُّ بالكثير من المواقع الآثارية، كسد البنت وكهف أم جرسان، الذي يعد أكبر الكهوف في الجزيرة العربية، وكهف "دحل رماحة"، وكهف خدايج، وبعض الفوهات البركانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,207
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,095
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,490

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة