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"الوقاية أمان" تواصل تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي ومنسوبات "الداخلية"

بالمركز الصحي بديوان الوزارة وكلية الملك فهد الأمنية

واصلت وزارة الداخلية اليوم, حملة "الوقاية أمان" من خلال تقديم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية، في المركز الصحي بديوان الوزارة، بإشراف فرق طبية متخصصة من الخدمات الطبية.

وجرى تجهيز المركز الصحي بديوان الوزارة لاستقبال المستفيدين والفرز البصري والتسجيل، مرورًا بعيادات خاصة تقدّم اللقاحات من خلالها، وانتهاءً بمناطق انتظار بعد التطعيم للاطمئنان على صحتهم قبل المغادرة.

كما واصل المركز الطبي بكلية الملك فهد الأمنية، تقديم لقاحات فيروس كورونا لطلبة الكلية، في إطار جهود الخدمات الطبية المكثفة لتنفيذ حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان"، في (14) مركزًا معتمدة بمختلف مناطق ومدن المملكة، وعبر جولات ميدانية مستمرة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة خلال الجائحة.

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"الوقاية أمان" تواصل تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي ومنسوبات "الداخلية"
سبق

واصلت وزارة الداخلية اليوم, حملة "الوقاية أمان" من خلال تقديم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية، في المركز الصحي بديوان الوزارة، بإشراف فرق طبية متخصصة من الخدمات الطبية.

وجرى تجهيز المركز الصحي بديوان الوزارة لاستقبال المستفيدين والفرز البصري والتسجيل، مرورًا بعيادات خاصة تقدّم اللقاحات من خلالها، وانتهاءً بمناطق انتظار بعد التطعيم للاطمئنان على صحتهم قبل المغادرة.

كما واصل المركز الطبي بكلية الملك فهد الأمنية، تقديم لقاحات فيروس كورونا لطلبة الكلية، في إطار جهود الخدمات الطبية المكثفة لتنفيذ حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان"، في (14) مركزًا معتمدة بمختلف مناطق ومدن المملكة، وعبر جولات ميدانية مستمرة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة خلال الجائحة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:20 PM

"الوقاية أمان" تواصل تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي ومنسوبات "الداخلية"

بالمركز الصحي بديوان الوزارة وكلية الملك فهد الأمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت وزارة الداخلية اليوم, حملة "الوقاية أمان" من خلال تقديم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية، في المركز الصحي بديوان الوزارة، بإشراف فرق طبية متخصصة من الخدمات الطبية.

وجرى تجهيز المركز الصحي بديوان الوزارة لاستقبال المستفيدين والفرز البصري والتسجيل، مرورًا بعيادات خاصة تقدّم اللقاحات من خلالها، وانتهاءً بمناطق انتظار بعد التطعيم للاطمئنان على صحتهم قبل المغادرة.

كما واصل المركز الطبي بكلية الملك فهد الأمنية، تقديم لقاحات فيروس كورونا لطلبة الكلية، في إطار جهود الخدمات الطبية المكثفة لتنفيذ حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان"، في (14) مركزًا معتمدة بمختلف مناطق ومدن المملكة، وعبر جولات ميدانية مستمرة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة خلال الجائحة.

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