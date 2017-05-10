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"كراني" لـ"سبق": انقلاب حراري مفاجئ تشهده أجواء السعودية خلال ساعات

بسبب هبوب تيارات ساخنة من القرن الإفريقي ووسط إفريقيا

توقَّع خبير الطقس حسن كراني تحرُّك كتلة هوائية ساخنة ذات محورين، يمتد أحدهما من وسط إفريقيا إلى شمال وشمال شرق ليبيا، والآخر من القرن الإفريقي في اتجاه السعودية، ويتحركان بصورة متسارعة في اتجاه الشرق والشمال الشرقي خلال الساعات المقبلة.

وفي التفاصيل، قال "كراني" في تصريح إلى "سبق": "كتلة هوائية ساخنة ذات محورين، أحدهما يمتد من وسط إفريقيا إلى شمال وشمال شرق ليبيا، والآخر من القرن الإفريقي في اتجاه المملكة العربية السعودية، ويتحركان بصورة متسارعة في اتجاه الشرق والشمال الشرقي خلال الساعات المقبلة، وسوف يؤديان لانسحاب وتراجع كتلة هوائية معتدلة، وتميل للبرودة النسبية، وأثرت خلال الـ24 ساعة الماضية على أجواء تبوك وسواحلها، والحدود الشمالية وغربها حتى منطقة الجوف، وكذلك على الجنوب حتى غرب وجنوب غرب منطقة حائل، باعتدال حراري وحالة مطرية متوقعة على معظم أجواء السعودية حتى 17 مايو".

وأضاف: "أما تحرك المحاور للكتلة الهوائية الساخنة فسوف يؤدي لانقلاب حراري رمضاني مفاجئ وملموس، ويتمثل بارتفاع معدله 4-8 درجات مئوية، سواء على درجات الحرارة الصغرى أو العظمى. ويبدأ الارتفاع بأجواء القطاع الغربي، ثم يأخذ تحركه التدريجي في اتجاه الشمال بأكمله، والوسطى، والشرقية، والجنوبية، والجنوبية الغربية، والمصايف".

وقال "كراني" إنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن يغطي تأثيرها أجواء السعودية كافة يوم 19-20 مايو 2020م.

ونصح "كراني" الجميع بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة لتجنب تبخر مياه الجسم، الذي بدوره قد يؤدي للجفاف مع الصيام.

وختم تصريحه بقوله: "لنا لقاء مع نهاية 20 وبداية 21 مايو حتى نرى الأوضاع بنهاية أيام الشهر الفضيل؛ لأنه من الأفضل علميًّا عدم إعطاء توقع طويل المدى، خاصة في أيام نعيشها مع التغير المناخي".

حسن كراني كتلة هوائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني" لـ"سبق": انقلاب حراري مفاجئ تشهده أجواء السعودية خلال ساعات
سبق

توقَّع خبير الطقس حسن كراني تحرُّك كتلة هوائية ساخنة ذات محورين، يمتد أحدهما من وسط إفريقيا إلى شمال وشمال شرق ليبيا، والآخر من القرن الإفريقي في اتجاه السعودية، ويتحركان بصورة متسارعة في اتجاه الشرق والشمال الشرقي خلال الساعات المقبلة.

وفي التفاصيل، قال "كراني" في تصريح إلى "سبق": "كتلة هوائية ساخنة ذات محورين، أحدهما يمتد من وسط إفريقيا إلى شمال وشمال شرق ليبيا، والآخر من القرن الإفريقي في اتجاه المملكة العربية السعودية، ويتحركان بصورة متسارعة في اتجاه الشرق والشمال الشرقي خلال الساعات المقبلة، وسوف يؤديان لانسحاب وتراجع كتلة هوائية معتدلة، وتميل للبرودة النسبية، وأثرت خلال الـ24 ساعة الماضية على أجواء تبوك وسواحلها، والحدود الشمالية وغربها حتى منطقة الجوف، وكذلك على الجنوب حتى غرب وجنوب غرب منطقة حائل، باعتدال حراري وحالة مطرية متوقعة على معظم أجواء السعودية حتى 17 مايو".

وأضاف: "أما تحرك المحاور للكتلة الهوائية الساخنة فسوف يؤدي لانقلاب حراري رمضاني مفاجئ وملموس، ويتمثل بارتفاع معدله 4-8 درجات مئوية، سواء على درجات الحرارة الصغرى أو العظمى. ويبدأ الارتفاع بأجواء القطاع الغربي، ثم يأخذ تحركه التدريجي في اتجاه الشمال بأكمله، والوسطى، والشرقية، والجنوبية، والجنوبية الغربية، والمصايف".

وقال "كراني" إنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن يغطي تأثيرها أجواء السعودية كافة يوم 19-20 مايو 2020م.

ونصح "كراني" الجميع بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة لتجنب تبخر مياه الجسم، الذي بدوره قد يؤدي للجفاف مع الصيام.

وختم تصريحه بقوله: "لنا لقاء مع نهاية 20 وبداية 21 مايو حتى نرى الأوضاع بنهاية أيام الشهر الفضيل؛ لأنه من الأفضل علميًّا عدم إعطاء توقع طويل المدى، خاصة في أيام نعيشها مع التغير المناخي".

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
10:41 PM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:17 AM

"كراني" لـ"سبق": انقلاب حراري مفاجئ تشهده أجواء السعودية خلال ساعات

بسبب هبوب تيارات ساخنة من القرن الإفريقي ووسط إفريقيا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
19,336

توقَّع خبير الطقس حسن كراني تحرُّك كتلة هوائية ساخنة ذات محورين، يمتد أحدهما من وسط إفريقيا إلى شمال وشمال شرق ليبيا، والآخر من القرن الإفريقي في اتجاه السعودية، ويتحركان بصورة متسارعة في اتجاه الشرق والشمال الشرقي خلال الساعات المقبلة.

وفي التفاصيل، قال "كراني" في تصريح إلى "سبق": "كتلة هوائية ساخنة ذات محورين، أحدهما يمتد من وسط إفريقيا إلى شمال وشمال شرق ليبيا، والآخر من القرن الإفريقي في اتجاه المملكة العربية السعودية، ويتحركان بصورة متسارعة في اتجاه الشرق والشمال الشرقي خلال الساعات المقبلة، وسوف يؤديان لانسحاب وتراجع كتلة هوائية معتدلة، وتميل للبرودة النسبية، وأثرت خلال الـ24 ساعة الماضية على أجواء تبوك وسواحلها، والحدود الشمالية وغربها حتى منطقة الجوف، وكذلك على الجنوب حتى غرب وجنوب غرب منطقة حائل، باعتدال حراري وحالة مطرية متوقعة على معظم أجواء السعودية حتى 17 مايو".

وأضاف: "أما تحرك المحاور للكتلة الهوائية الساخنة فسوف يؤدي لانقلاب حراري رمضاني مفاجئ وملموس، ويتمثل بارتفاع معدله 4-8 درجات مئوية، سواء على درجات الحرارة الصغرى أو العظمى. ويبدأ الارتفاع بأجواء القطاع الغربي، ثم يأخذ تحركه التدريجي في اتجاه الشمال بأكمله، والوسطى، والشرقية، والجنوبية، والجنوبية الغربية، والمصايف".

وقال "كراني" إنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن يغطي تأثيرها أجواء السعودية كافة يوم 19-20 مايو 2020م.

ونصح "كراني" الجميع بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة لتجنب تبخر مياه الجسم، الذي بدوره قد يؤدي للجفاف مع الصيام.

وختم تصريحه بقوله: "لنا لقاء مع نهاية 20 وبداية 21 مايو حتى نرى الأوضاع بنهاية أيام الشهر الفضيل؛ لأنه من الأفضل علميًّا عدم إعطاء توقع طويل المدى، خاصة في أيام نعيشها مع التغير المناخي".

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