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بلدية "بللحمر" تطلق مهرجان الفواكه الموسمية الأول

يستقطب أكثر من 50 مزارعًا

أطلقت بلدية "بللحمر" التابعة لأمانة منطقة عسير، مهرجان العنب والفواكه الموسمية بـ"الماوين بللحمر"، ويستمرّ لمدة ثلاثة أيام بالسوق الشعبي بـ"الماوين" في نسخته الأولى.

وأكد رئيس بلدية "بللحمر" المشرف العام على المهرجان، عبدالله بن حسن الأسمري، اكتمال التجهيزات لانطلاقة المهرجان برعاية وتشريف أمين منطقة عسير وليد الحميدي، مبينًا أن المهرجان يحمل في طياته العديد من الأهداف الاستراتيجية، يأتي على رأسها توسيع النطاق التسويقي لمنتجات مزارع الفواكه بالمنطقة، وتمكين المزارعين من عرضها بالطرق المناسبة والتعريف بها لزوار المهرجان، وصناعة حراك اقتصادي واجتماعي يستقطب أهالي المنطقة.

وأضاف: "المهرجان يستقطب في نسخته الأولى أكثر من 50 مزارعًا، بهدف تسويق محاصيل مزارع الفواكه الخاصة بهم؛ كالعنب والرمان والتين، وغيرها من الفواكه الموسمية".

ويقام على هامش المهرجان عدة ندوات عن الفواكه في المنطقة وطرق زراعتها والاهتمام بها، بالتعاون مع فرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير، بالإضافة لإقامة معرضين مصاحبين للمهرجان؛ أحدهما لعرض الأدوات ‏والآلات ‏المستخدمة في الزراعة قديمًا وحديثًا، والآخر لعرض الصور التاريخية لقرى "الماوين".

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بلدية "بللحمر" تطلق مهرجان الفواكه الموسمية الأول
سبق

أطلقت بلدية "بللحمر" التابعة لأمانة منطقة عسير، مهرجان العنب والفواكه الموسمية بـ"الماوين بللحمر"، ويستمرّ لمدة ثلاثة أيام بالسوق الشعبي بـ"الماوين" في نسخته الأولى.

وأكد رئيس بلدية "بللحمر" المشرف العام على المهرجان، عبدالله بن حسن الأسمري، اكتمال التجهيزات لانطلاقة المهرجان برعاية وتشريف أمين منطقة عسير وليد الحميدي، مبينًا أن المهرجان يحمل في طياته العديد من الأهداف الاستراتيجية، يأتي على رأسها توسيع النطاق التسويقي لمنتجات مزارع الفواكه بالمنطقة، وتمكين المزارعين من عرضها بالطرق المناسبة والتعريف بها لزوار المهرجان، وصناعة حراك اقتصادي واجتماعي يستقطب أهالي المنطقة.

وأضاف: "المهرجان يستقطب في نسخته الأولى أكثر من 50 مزارعًا، بهدف تسويق محاصيل مزارع الفواكه الخاصة بهم؛ كالعنب والرمان والتين، وغيرها من الفواكه الموسمية".

ويقام على هامش المهرجان عدة ندوات عن الفواكه في المنطقة وطرق زراعتها والاهتمام بها، بالتعاون مع فرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير، بالإضافة لإقامة معرضين مصاحبين للمهرجان؛ أحدهما لعرض الأدوات ‏والآلات ‏المستخدمة في الزراعة قديمًا وحديثًا، والآخر لعرض الصور التاريخية لقرى "الماوين".

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
04:50 PM

بلدية "بللحمر" تطلق مهرجان الفواكه الموسمية الأول

يستقطب أكثر من 50 مزارعًا

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خالد خليل - عسير
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أطلقت بلدية "بللحمر" التابعة لأمانة منطقة عسير، مهرجان العنب والفواكه الموسمية بـ"الماوين بللحمر"، ويستمرّ لمدة ثلاثة أيام بالسوق الشعبي بـ"الماوين" في نسخته الأولى.

وأكد رئيس بلدية "بللحمر" المشرف العام على المهرجان، عبدالله بن حسن الأسمري، اكتمال التجهيزات لانطلاقة المهرجان برعاية وتشريف أمين منطقة عسير وليد الحميدي، مبينًا أن المهرجان يحمل في طياته العديد من الأهداف الاستراتيجية، يأتي على رأسها توسيع النطاق التسويقي لمنتجات مزارع الفواكه بالمنطقة، وتمكين المزارعين من عرضها بالطرق المناسبة والتعريف بها لزوار المهرجان، وصناعة حراك اقتصادي واجتماعي يستقطب أهالي المنطقة.

وأضاف: "المهرجان يستقطب في نسخته الأولى أكثر من 50 مزارعًا، بهدف تسويق محاصيل مزارع الفواكه الخاصة بهم؛ كالعنب والرمان والتين، وغيرها من الفواكه الموسمية".

ويقام على هامش المهرجان عدة ندوات عن الفواكه في المنطقة وطرق زراعتها والاهتمام بها، بالتعاون مع فرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير، بالإضافة لإقامة معرضين مصاحبين للمهرجان؛ أحدهما لعرض الأدوات ‏والآلات ‏المستخدمة في الزراعة قديمًا وحديثًا، والآخر لعرض الصور التاريخية لقرى "الماوين".

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