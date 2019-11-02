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جدة .. بلاغ يكشف عن جثة متحللة ملقاة بين الجبال الوعرة في "أبو جعالة"

الجهات الأمنية تحقق لمعرفة الأسباب ووقت وقوع الوفاة

تحقق شرطة محافظة جدة، ممثلة بمركز شرطة الجنوبية، في ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة على الأرض داخل منطقة أبو جعالة بين الجبال الوعرة جنوب المحافظة.

وبحسب معلومات "سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن، أفاد فيه بوجود جثة ملقاة على الأرض بين الجبال في منطقة أبو جعالة، تعود لرجل. وبانتقال الجهات الأمنية للموقع اتضح العثور على جثة متحللة، تعود لرجل مجهول الهوية.

وأعدت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وسُلم ملف القضية لشرطة الجنوبية للتحقيق لمعرفة حيثيات القضية في أسباب ووقت وقوع الوفاة، وكشف هوية صاحب الجثة بحكم الاختصاص.

الجهات الأمنية شرطة جدة أبو جعالة جثة متحللة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة .. بلاغ يكشف عن جثة متحللة ملقاة بين الجبال الوعرة في "أبو جعالة"
سبق

تحقق شرطة محافظة جدة، ممثلة بمركز شرطة الجنوبية، في ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة على الأرض داخل منطقة أبو جعالة بين الجبال الوعرة جنوب المحافظة.

وبحسب معلومات "سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن، أفاد فيه بوجود جثة ملقاة على الأرض بين الجبال في منطقة أبو جعالة، تعود لرجل. وبانتقال الجهات الأمنية للموقع اتضح العثور على جثة متحللة، تعود لرجل مجهول الهوية.

وأعدت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وسُلم ملف القضية لشرطة الجنوبية للتحقيق لمعرفة حيثيات القضية في أسباب ووقت وقوع الوفاة، وكشف هوية صاحب الجثة بحكم الاختصاص.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
10:43 PM

جدة .. بلاغ يكشف عن جثة متحللة ملقاة بين الجبال الوعرة في "أبو جعالة"

الجهات الأمنية تحقق لمعرفة الأسباب ووقت وقوع الوفاة

A A A
هادي العصيمي - جدة
1
17,895

تحقق شرطة محافظة جدة، ممثلة بمركز شرطة الجنوبية، في ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة على الأرض داخل منطقة أبو جعالة بين الجبال الوعرة جنوب المحافظة.

وبحسب معلومات "سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن، أفاد فيه بوجود جثة ملقاة على الأرض بين الجبال في منطقة أبو جعالة، تعود لرجل. وبانتقال الجهات الأمنية للموقع اتضح العثور على جثة متحللة، تعود لرجل مجهول الهوية.

وأعدت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وسُلم ملف القضية لشرطة الجنوبية للتحقيق لمعرفة حيثيات القضية في أسباب ووقت وقوع الوفاة، وكشف هوية صاحب الجثة بحكم الاختصاص.

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