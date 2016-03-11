النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نداء الصداقة.. "ميسي" يتدخل لإنقاذ "رونالدينيو" متعهدًا بسداد 3 ملايين دولار

عيّن له أربعة محامين لمساعدته في قضية دخوله بارغواي بجواز سفر مزور

أفادت تقارير إعلامية، بقيام لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالتدخل في قضية البرازيلي رونالدينيو المحتجز في باراغواي بسبب دخوله بجواز سفر مزور إلى البلاد.

ووفقًا للتقارير؛ فقد عيّن الأرجنتيني أربعة محامين لمساعدة البرازيلي، بالإضافة لتعهده بسداد كامل ديون زميله السابق في برشلونة، والبالغة نحو ثلاثة ملايين دولار.

وبحسب ما نقلته "سبوتنيك" عن موقع caughtoffside؛ فقد وصل "رونالدينيو" وشقيقه إلى أسونسيون عاصمة بارغواي، الأربعاء، قادميْن من البرازيل، وقدّما جوازيْ سفرهما إلى شرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

وقامت الشرطة لاحقًا بمداهمة الفندق الذي يقيم فيه رونالدينيو وشقيقه؛ حيث كان يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت في غرفتهما على جوازَي السفر المزورين.

ولا يزال البرازيلي وشقيقه رهن الاحتجاز، وربما يصل الأمر للمحكمة التي قد تنظر في هذه الدعوى.

ميسي رونالدينيو

الرئيسية/ محطات

اعلان
نداء الصداقة.. "ميسي" يتدخل لإنقاذ "رونالدينيو" متعهدًا بسداد 3 ملايين دولار
سبق

أفادت تقارير إعلامية، بقيام لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالتدخل في قضية البرازيلي رونالدينيو المحتجز في باراغواي بسبب دخوله بجواز سفر مزور إلى البلاد.

ووفقًا للتقارير؛ فقد عيّن الأرجنتيني أربعة محامين لمساعدة البرازيلي، بالإضافة لتعهده بسداد كامل ديون زميله السابق في برشلونة، والبالغة نحو ثلاثة ملايين دولار.

وبحسب ما نقلته "سبوتنيك" عن موقع caughtoffside؛ فقد وصل "رونالدينيو" وشقيقه إلى أسونسيون عاصمة بارغواي، الأربعاء، قادميْن من البرازيل، وقدّما جوازيْ سفرهما إلى شرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

وقامت الشرطة لاحقًا بمداهمة الفندق الذي يقيم فيه رونالدينيو وشقيقه؛ حيث كان يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت في غرفتهما على جوازَي السفر المزورين.

ولا يزال البرازيلي وشقيقه رهن الاحتجاز، وربما يصل الأمر للمحكمة التي قد تنظر في هذه الدعوى.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:42 PM

نداء الصداقة.. "ميسي" يتدخل لإنقاذ "رونالدينيو" متعهدًا بسداد 3 ملايين دولار

عيّن له أربعة محامين لمساعدته في قضية دخوله بارغواي بجواز سفر مزور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
27,433

أفادت تقارير إعلامية، بقيام لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالتدخل في قضية البرازيلي رونالدينيو المحتجز في باراغواي بسبب دخوله بجواز سفر مزور إلى البلاد.

ووفقًا للتقارير؛ فقد عيّن الأرجنتيني أربعة محامين لمساعدة البرازيلي، بالإضافة لتعهده بسداد كامل ديون زميله السابق في برشلونة، والبالغة نحو ثلاثة ملايين دولار.

وبحسب ما نقلته "سبوتنيك" عن موقع caughtoffside؛ فقد وصل "رونالدينيو" وشقيقه إلى أسونسيون عاصمة بارغواي، الأربعاء، قادميْن من البرازيل، وقدّما جوازيْ سفرهما إلى شرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

وقامت الشرطة لاحقًا بمداهمة الفندق الذي يقيم فيه رونالدينيو وشقيقه؛ حيث كان يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت في غرفتهما على جوازَي السفر المزورين.

ولا يزال البرازيلي وشقيقه رهن الاحتجاز، وربما يصل الأمر للمحكمة التي قد تنظر في هذه الدعوى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,156
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,344
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,311
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,357

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة