صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص وهو يقيد طفلة، ويعتدي عليها بالضرب، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع؛ فجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته لفرع النيابة العامة.

شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-07 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص وهو يقيد طفلة، ويعتدي عليها بالضرب، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع؛ فجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته لفرع النيابة العامة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 01:18 AM

اخر تعديل 07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 01:46 AM

شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته للنيابة العامة





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص وهو يقيد طفلة، ويعتدي عليها بالضرب، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع؛ فجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته لفرع النيابة العامة.