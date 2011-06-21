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"أمانة المدينة" تعتمد 3 مشاريع تجارية ترفيهية جديدة بمساحة 60 ألف م2

ضمن جهودها لاستقطاب مشاريع مميزة ترفع مستوى جودة الحياة وتحسين الصورة البصرية

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ 3 مشاريع تجارية ترفيهية جديدة على مساحة تصل إلى 60.000 م2، ضمن خططها الرامية إلى تمكين القطاع الخاص في التوسع بالخدمات المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة وتوفير المزيد من الخيارات التجارية والترفيهية المتنوعة التي تتوافق مع توجه الأمانة في تعزيز الهوية البصرية والعمرامية وتحسين المشهد الحضري بالمدينة المنورة.

وتتكون المشاريع الجديدة المعتمدة إنشاء مشروع تجاري ترفيهي على طريق الهجرة بمساحة 42 ألف متر مربع تضاف إلى البيئة العمرانية ليشمل 51 محلاً تجارياً و22 منفذاً في مواقع مخصصة لبيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للمعارض التجارية وخيارات متنوعة من المقاهي والمطاعم إلى جانب تهيئة مناطق للجلسات المتفوحة ومناطق لألعاب الأطفال وتوفير مجموعة من الخدمات العامة ومناطق المصليات ومواقف السيارات.

ويضم المشروع الثاني والذي سيتم إنشاؤه على طريق قباء بحي السد على مساحة 13 ألف متر مربع، سوقاً تجارياً يتكون من 58 معرضاً تجارياً ويتزين بالمساطحات الخضراء والخدمات العامة، كما تم اعتماد المشروع التجاري الترفيهي الثالث ليكون على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (حي العريض) لضم 4 معارض تجارية على مساحة 560 م2 وتتوسطة المسطحات الخضراء والحديقة المفتوحة على مساحة 2000 متر مربع.

وتأتي المشاريع التطويرية الجديدة لمنظومة الخدمات التجارية والترفيهية ضمن توجه أمانة منطقة المدينة المنورة لاستقطاب مشاريع مميزة ترفع مستوى جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة وتساهم في تحسين الصورة البصرية والمشهد الحضاري على مستوى المنطقة، فضلاً عن تهيئة الفرص الاستثمارية المتنوعة لرجال الأعمال والتي تستهدف تطوير القطاع التجاري والترفيهي بمشاركة القطاع الخاص ضمن استراتيجية التنمية الحضرية للمدينة المنورة.

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"أمانة المدينة" تعتمد 3 مشاريع تجارية ترفيهية جديدة بمساحة 60 ألف م2
سبق

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ 3 مشاريع تجارية ترفيهية جديدة على مساحة تصل إلى 60.000 م2، ضمن خططها الرامية إلى تمكين القطاع الخاص في التوسع بالخدمات المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة وتوفير المزيد من الخيارات التجارية والترفيهية المتنوعة التي تتوافق مع توجه الأمانة في تعزيز الهوية البصرية والعمرامية وتحسين المشهد الحضري بالمدينة المنورة.

وتتكون المشاريع الجديدة المعتمدة إنشاء مشروع تجاري ترفيهي على طريق الهجرة بمساحة 42 ألف متر مربع تضاف إلى البيئة العمرانية ليشمل 51 محلاً تجارياً و22 منفذاً في مواقع مخصصة لبيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للمعارض التجارية وخيارات متنوعة من المقاهي والمطاعم إلى جانب تهيئة مناطق للجلسات المتفوحة ومناطق لألعاب الأطفال وتوفير مجموعة من الخدمات العامة ومناطق المصليات ومواقف السيارات.

ويضم المشروع الثاني والذي سيتم إنشاؤه على طريق قباء بحي السد على مساحة 13 ألف متر مربع، سوقاً تجارياً يتكون من 58 معرضاً تجارياً ويتزين بالمساطحات الخضراء والخدمات العامة، كما تم اعتماد المشروع التجاري الترفيهي الثالث ليكون على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (حي العريض) لضم 4 معارض تجارية على مساحة 560 م2 وتتوسطة المسطحات الخضراء والحديقة المفتوحة على مساحة 2000 متر مربع.

وتأتي المشاريع التطويرية الجديدة لمنظومة الخدمات التجارية والترفيهية ضمن توجه أمانة منطقة المدينة المنورة لاستقطاب مشاريع مميزة ترفع مستوى جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة وتساهم في تحسين الصورة البصرية والمشهد الحضاري على مستوى المنطقة، فضلاً عن تهيئة الفرص الاستثمارية المتنوعة لرجال الأعمال والتي تستهدف تطوير القطاع التجاري والترفيهي بمشاركة القطاع الخاص ضمن استراتيجية التنمية الحضرية للمدينة المنورة.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
02:09 PM

"أمانة المدينة" تعتمد 3 مشاريع تجارية ترفيهية جديدة بمساحة 60 ألف م2

ضمن جهودها لاستقطاب مشاريع مميزة ترفع مستوى جودة الحياة وتحسين الصورة البصرية

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ 3 مشاريع تجارية ترفيهية جديدة على مساحة تصل إلى 60.000 م2، ضمن خططها الرامية إلى تمكين القطاع الخاص في التوسع بالخدمات المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة وتوفير المزيد من الخيارات التجارية والترفيهية المتنوعة التي تتوافق مع توجه الأمانة في تعزيز الهوية البصرية والعمرامية وتحسين المشهد الحضري بالمدينة المنورة.

وتتكون المشاريع الجديدة المعتمدة إنشاء مشروع تجاري ترفيهي على طريق الهجرة بمساحة 42 ألف متر مربع تضاف إلى البيئة العمرانية ليشمل 51 محلاً تجارياً و22 منفذاً في مواقع مخصصة لبيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للمعارض التجارية وخيارات متنوعة من المقاهي والمطاعم إلى جانب تهيئة مناطق للجلسات المتفوحة ومناطق لألعاب الأطفال وتوفير مجموعة من الخدمات العامة ومناطق المصليات ومواقف السيارات.

ويضم المشروع الثاني والذي سيتم إنشاؤه على طريق قباء بحي السد على مساحة 13 ألف متر مربع، سوقاً تجارياً يتكون من 58 معرضاً تجارياً ويتزين بالمساطحات الخضراء والخدمات العامة، كما تم اعتماد المشروع التجاري الترفيهي الثالث ليكون على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (حي العريض) لضم 4 معارض تجارية على مساحة 560 م2 وتتوسطة المسطحات الخضراء والحديقة المفتوحة على مساحة 2000 متر مربع.

وتأتي المشاريع التطويرية الجديدة لمنظومة الخدمات التجارية والترفيهية ضمن توجه أمانة منطقة المدينة المنورة لاستقطاب مشاريع مميزة ترفع مستوى جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة وتساهم في تحسين الصورة البصرية والمشهد الحضاري على مستوى المنطقة، فضلاً عن تهيئة الفرص الاستثمارية المتنوعة لرجال الأعمال والتي تستهدف تطوير القطاع التجاري والترفيهي بمشاركة القطاع الخاص ضمن استراتيجية التنمية الحضرية للمدينة المنورة.

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