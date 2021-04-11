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هيئة نجران تُنهي استعدادها لتنفيذ خطتها الميدانية والتوعوية في رمضان

تستهدف الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة نجران، الاستعداد لتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢ هـ.

وتعتمد الخطة على تكثيف العمل الميداني في مدينة نجران والمحافظات والمراكز في نجران.

وتهدف الخطة إلى تكثيف حضور فرق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية، والتنبيه لأداء الصلاة جماعة في أوقاتها، وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة ما قد يظهر من مخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما يتم نشر المحتوى التوعوي عن فضل شهر الصيام والأعمال الواجبة والمستحبة في شهر رمضان المبارك، في جميع الوسائل المتاحة في الأسواق والأماكن العامة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، على الأعضاء الميدانيين بأهمية القيام بالعمل وأداء المهام المناطة بهم وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق تطلعات أمير نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.

وتأتي خطط العمل الميداني والتوعوي، خلال شهر رمضان المبارك، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

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هيئة نجران تُنهي استعدادها لتنفيذ خطتها الميدانية والتوعوية في رمضان
سبق

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة نجران، الاستعداد لتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢ هـ.

وتعتمد الخطة على تكثيف العمل الميداني في مدينة نجران والمحافظات والمراكز في نجران.

وتهدف الخطة إلى تكثيف حضور فرق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية، والتنبيه لأداء الصلاة جماعة في أوقاتها، وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة ما قد يظهر من مخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما يتم نشر المحتوى التوعوي عن فضل شهر الصيام والأعمال الواجبة والمستحبة في شهر رمضان المبارك، في جميع الوسائل المتاحة في الأسواق والأماكن العامة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، على الأعضاء الميدانيين بأهمية القيام بالعمل وأداء المهام المناطة بهم وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق تطلعات أمير نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.

وتأتي خطط العمل الميداني والتوعوي، خلال شهر رمضان المبارك، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
07:30 PM

هيئة نجران تُنهي استعدادها لتنفيذ خطتها الميدانية والتوعوية في رمضان

تستهدف الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية

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بندر آل فطيح - نجران
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أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة نجران، الاستعداد لتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢ هـ.

وتعتمد الخطة على تكثيف العمل الميداني في مدينة نجران والمحافظات والمراكز في نجران.

وتهدف الخطة إلى تكثيف حضور فرق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية، والتنبيه لأداء الصلاة جماعة في أوقاتها، وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة ما قد يظهر من مخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما يتم نشر المحتوى التوعوي عن فضل شهر الصيام والأعمال الواجبة والمستحبة في شهر رمضان المبارك، في جميع الوسائل المتاحة في الأسواق والأماكن العامة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، على الأعضاء الميدانيين بأهمية القيام بالعمل وأداء المهام المناطة بهم وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق تطلعات أمير نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.

وتأتي خطط العمل الميداني والتوعوي، خلال شهر رمضان المبارك، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

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