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الطائف.. إزالة البسطات العشوائية وهروب عمالتها بسوق الخضار

خلال حملة مفاجئة بالتعاون مع الأمانة والفرق الأمنية.. تابعتها "سبق"

تمكنت مجموعة من العمال الذين يمتهنون البيع المُخالف بسوق الخضار والفاكهة بالطائف، اليوم الاثنين، من الهرب أثناء وصول ووجود لجنة الحلقة بالمحافظة، بالتعاون مع الأمانة والمدعومة بفرق أمنية، تاركين أعدادًا هائلة من البسطات العشوائية المُخالفة، والتي كانت تدرّ عليهم أرباحًا مالية، بخلاف ما يعرضونه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها بعض الورقيات التي يتم تحضيرها من مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي.

وظلت تلك البسطات مشوِّهةً لموقع السوق، وقد يكون هناك من يقف خلف العمالة من بعض المواطنين المتربحين الذين لو وقعوا في قبضة الحملة لسُجلت بحقهم مخالفات عدة وفق ما نصّ عليه النظام.

وتابعت "سبق" قيام اللجنة، ممثلةً برئيسها عمر الثبيتي، بإزالة تلك البسطات العشوائية داخل السوق المركزي للخضار والفواكه، بعد مصادرة كامل المنتجات المعروضة، وستتم متابعة السوق من خلال لجان سرية؛ سعيًا لتطهيره من المخالفين.

الطائف سوق الخضار والفاكهة بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. إزالة البسطات العشوائية وهروب عمالتها بسوق الخضار
سبق

تمكنت مجموعة من العمال الذين يمتهنون البيع المُخالف بسوق الخضار والفاكهة بالطائف، اليوم الاثنين، من الهرب أثناء وصول ووجود لجنة الحلقة بالمحافظة، بالتعاون مع الأمانة والمدعومة بفرق أمنية، تاركين أعدادًا هائلة من البسطات العشوائية المُخالفة، والتي كانت تدرّ عليهم أرباحًا مالية، بخلاف ما يعرضونه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها بعض الورقيات التي يتم تحضيرها من مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي.

وظلت تلك البسطات مشوِّهةً لموقع السوق، وقد يكون هناك من يقف خلف العمالة من بعض المواطنين المتربحين الذين لو وقعوا في قبضة الحملة لسُجلت بحقهم مخالفات عدة وفق ما نصّ عليه النظام.

وتابعت "سبق" قيام اللجنة، ممثلةً برئيسها عمر الثبيتي، بإزالة تلك البسطات العشوائية داخل السوق المركزي للخضار والفواكه، بعد مصادرة كامل المنتجات المعروضة، وستتم متابعة السوق من خلال لجان سرية؛ سعيًا لتطهيره من المخالفين.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
02:09 PM

الطائف.. إزالة البسطات العشوائية وهروب عمالتها بسوق الخضار

خلال حملة مفاجئة بالتعاون مع الأمانة والفرق الأمنية.. تابعتها "سبق"

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فهد العتيبي - الطائف
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7,202

تمكنت مجموعة من العمال الذين يمتهنون البيع المُخالف بسوق الخضار والفاكهة بالطائف، اليوم الاثنين، من الهرب أثناء وصول ووجود لجنة الحلقة بالمحافظة، بالتعاون مع الأمانة والمدعومة بفرق أمنية، تاركين أعدادًا هائلة من البسطات العشوائية المُخالفة، والتي كانت تدرّ عليهم أرباحًا مالية، بخلاف ما يعرضونه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها بعض الورقيات التي يتم تحضيرها من مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي.

وظلت تلك البسطات مشوِّهةً لموقع السوق، وقد يكون هناك من يقف خلف العمالة من بعض المواطنين المتربحين الذين لو وقعوا في قبضة الحملة لسُجلت بحقهم مخالفات عدة وفق ما نصّ عليه النظام.

وتابعت "سبق" قيام اللجنة، ممثلةً برئيسها عمر الثبيتي، بإزالة تلك البسطات العشوائية داخل السوق المركزي للخضار والفواكه، بعد مصادرة كامل المنتجات المعروضة، وستتم متابعة السوق من خلال لجان سرية؛ سعيًا لتطهيره من المخالفين.

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