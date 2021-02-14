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بينها مكة والمدينة.. "الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية وأمطار بـ 5 مناطق

يستمر بعضها لـ 9 مساءً ويصحب بنشاط رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من حالة سحب وأمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

ولفت المركز إلى أن حالة الأمطار الرعدية في عسير، تشمل "أبها والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ومحايل" وتستمر من الثانية ظهراً للثامنة مساءً.

وفي جازان، تسود السحب الرعدية بكل من الدائر وفيفا وهروب وتبدأ مع الحادية عشرة صباحا حتى السابعة مساءً.

وفي الباحة، تشمل حالة الأمطار الرعدية كلاً من: الباحة وعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة وفرعة غامد الزناد، من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً.

وبحسب المركز، تسود حالة الأمطار الرعدية بمكة المكرّمة بكل من: الجموم والكامل وعرفات، من الثانية عشرة ظهراً للثامنة مساءً، فيما يشهد وادي الفرع بالمدينة المنوّرة الحالة من الواحدة ظهراً للتاسعة مساءً.

وتشهد المدينة المنوّرة حالة من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بالحناكية والعيص والمدينة والمهد من الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها مكة والمدينة.. "الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية وأمطار بـ 5 مناطق
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من حالة سحب وأمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

ولفت المركز إلى أن حالة الأمطار الرعدية في عسير، تشمل "أبها والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ومحايل" وتستمر من الثانية ظهراً للثامنة مساءً.

وفي جازان، تسود السحب الرعدية بكل من الدائر وفيفا وهروب وتبدأ مع الحادية عشرة صباحا حتى السابعة مساءً.

وفي الباحة، تشمل حالة الأمطار الرعدية كلاً من: الباحة وعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة وفرعة غامد الزناد، من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً.

وبحسب المركز، تسود حالة الأمطار الرعدية بمكة المكرّمة بكل من: الجموم والكامل وعرفات، من الثانية عشرة ظهراً للثامنة مساءً، فيما يشهد وادي الفرع بالمدينة المنوّرة الحالة من الواحدة ظهراً للتاسعة مساءً.

وتشهد المدينة المنوّرة حالة من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بالحناكية والعيص والمدينة والمهد من الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
10:47 AM

بينها مكة والمدينة.. "الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية وأمطار بـ 5 مناطق

يستمر بعضها لـ 9 مساءً ويصحب بنشاط رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من حالة سحب وأمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

ولفت المركز إلى أن حالة الأمطار الرعدية في عسير، تشمل "أبها والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ومحايل" وتستمر من الثانية ظهراً للثامنة مساءً.

وفي جازان، تسود السحب الرعدية بكل من الدائر وفيفا وهروب وتبدأ مع الحادية عشرة صباحا حتى السابعة مساءً.

وفي الباحة، تشمل حالة الأمطار الرعدية كلاً من: الباحة وعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة وفرعة غامد الزناد، من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً.

وبحسب المركز، تسود حالة الأمطار الرعدية بمكة المكرّمة بكل من: الجموم والكامل وعرفات، من الثانية عشرة ظهراً للثامنة مساءً، فيما يشهد وادي الفرع بالمدينة المنوّرة الحالة من الواحدة ظهراً للتاسعة مساءً.

وتشهد المدينة المنوّرة حالة من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بالحناكية والعيص والمدينة والمهد من الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً.

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