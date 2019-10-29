أنهى أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خلافًا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس آل عياش بمحافظة المندق، وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم الشيخ عبدالعزيز بالرقوش، والشيخ عثمان بن سويعد، ويرافقهما عدد من أعيان قبيلة آل عياش بمحافظة المندق. وفي بداية الاستقبال اطلع أمير الباحة على مجريات خلاف المشيخة، وعلى ما انتهى عليه وبطريقة ودية؛ أسدل الستار اليوم على هذا الخلاف، وتم حله بجعل أعيان القبيلة يقومون بترشيح شيخ لهم. وبهذه المناسبة رفع مشايخ القبائل شكرهم للقيادة الحكيمة على ما يجدونه من اهتمام، مقدمين الشكر لأمير الباحة على بادرته الطيبة وغير المستغربة، والتي كان لها كبير الأثر لديهم، داعين الله العلي القدير لأن يحفظ للمملكة قادتَها وولاة أمرها، وأن يديم على بلادنا نعمة اللحمة والتآخي والأمن والأمان.

أمير الباحة ينهي خلافًا عمره 20 سنة حول مشيخة بمحافظة المندق عبدالعزيز الشهري سبق 2019-10-29 أنهى أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خلافًا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس آل عياش بمحافظة المندق، وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.



جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم الشيخ عبدالعزيز بالرقوش، والشيخ عثمان بن سويعد، ويرافقهما عدد من أعيان قبيلة آل عياش بمحافظة المندق.



وفي بداية الاستقبال اطلع أمير الباحة على مجريات خلاف المشيخة، وعلى ما انتهى عليه وبطريقة ودية؛ أسدل الستار اليوم على هذا الخلاف، وتم حله بجعل أعيان القبيلة يقومون بترشيح شيخ لهم.



وبهذه المناسبة رفع مشايخ القبائل شكرهم للقيادة الحكيمة على ما يجدونه من اهتمام، مقدمين الشكر لأمير الباحة على بادرته الطيبة وغير المستغربة، والتي كان لها كبير الأثر لديهم، داعين الله العلي القدير لأن يحفظ للمملكة قادتَها وولاة أمرها، وأن يديم على بلادنا نعمة اللحمة والتآخي والأمن والأمان.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 05:21 PM

أمير الباحة ينهي خلافًا عمره 20 سنة حول مشيخة بمحافظة المندق اطلع على مجرياته وبطريقة ودية توصل للحلول





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أنهى أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خلافًا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس آل عياش بمحافظة المندق، وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.



جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم الشيخ عبدالعزيز بالرقوش، والشيخ عثمان بن سويعد، ويرافقهما عدد من أعيان قبيلة آل عياش بمحافظة المندق.



وفي بداية الاستقبال اطلع أمير الباحة على مجريات خلاف المشيخة، وعلى ما انتهى عليه وبطريقة ودية؛ أسدل الستار اليوم على هذا الخلاف، وتم حله بجعل أعيان القبيلة يقومون بترشيح شيخ لهم.



وبهذه المناسبة رفع مشايخ القبائل شكرهم للقيادة الحكيمة على ما يجدونه من اهتمام، مقدمين الشكر لأمير الباحة على بادرته الطيبة وغير المستغربة، والتي كان لها كبير الأثر لديهم، داعين الله العلي القدير لأن يحفظ للمملكة قادتَها وولاة أمرها، وأن يديم على بلادنا نعمة اللحمة والتآخي والأمن والأمان.