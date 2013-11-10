النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيهات "الأرصاد": الماطرة تتواصل .. مكة والمدينة تواعدان الهطولات

تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك على المدينة المنورة ومحافظاتها: العُلا والعيص وخيبر وبدر.

وأشارت التحاليل إلى أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة مساءً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، من حالة سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: الكامل، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ.

ولفتت الهيئة، الانتباه إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الأرصاد حالة الطقس الماطرة مكة المكرمة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيهات "الأرصاد": الماطرة تتواصل .. مكة والمدينة تواعدان الهطولات
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك على المدينة المنورة ومحافظاتها: العُلا والعيص وخيبر وبدر.

وأشارت التحاليل إلى أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة مساءً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، من حالة سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: الكامل، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ.

ولفتت الهيئة، الانتباه إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
09:55 AM

تنبيهات "الأرصاد": الماطرة تتواصل .. مكة والمدينة تواعدان الهطولات

تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
3,833

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك على المدينة المنورة ومحافظاتها: العُلا والعيص وخيبر وبدر.

وأشارت التحاليل إلى أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة مساءً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، من حالة سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: الكامل، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ.

ولفتت الهيئة، الانتباه إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,008
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,105
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,492
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,764

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة