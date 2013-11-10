تنبيهات "الأرصاد": الماطرة تتواصل .. مكة والمدينة تواعدان الهطولات

تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك على المدينة المنورة ومحافظاتها: العُلا والعيص وخيبر وبدر.

وأشارت التحاليل إلى أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة مساءً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، من حالة سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: الكامل، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ.

ولفتت الهيئة، الانتباه إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.