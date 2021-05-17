شرطة الباحة تضبط تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والقبض على شخصين أطلقا النار في ذات التجمع

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت تجمعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



كما تم القبض على شخصين قاما بإطلاق النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.