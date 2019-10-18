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الحملة الأمنية بالجبيل تطيح بـ 28 عاملاً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل

رصدت العديد من المخالفات منها ما تتعلق بعدم وجود تراخيص للمنشآت

كشفت الحملة الأمنية التي نفذها مكتب عمل الجبيل مؤخراً بمشاركة الشرطة والمرور والدوريات الأمنية عن ضبط أكثر من 28 عاملاً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، ورصد العديد من المخالفات التي تتعلق بعدم وجود تراخيص للمنشأة إضافة إلى العمل بغير المهنة المدونة بالإقامة.

وأوضح مدير قسم التفتيش بمكتب عمل الجبيل علي الفيفي أن الحملة التي انطلقت مساء أمس الأول وبمشاركة الشرطة والدوريات الأمنية والمرور أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التي تتعلق بتراخيص المنشأة وضبط عمال يعملون بغير المهن المخصصة لهم بالإقامة ومنها على سبيل المثال ضبط عامل ورشة يعمل بمطعم بخاري وكذلك سائق خاص يعمل أيضاً بمطعم.

وأضاف الفيفي أنه تم ضبط أكثر من 28 عاملاً من مخالفي نظام العمل والإقامة، وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى شرطة الجبيل لاستكمال عملية الترحيل.

وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو متابعة المخالفين لأنظمة العمل وتصحيح سوق العمل، مؤكداً أن الحملات تتم بشكل دوري ومستمر على جميع أنحاء محافظة الجبيل.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكتب عمل الجبيل دوريات الأمن الجبيل

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الحملة الأمنية بالجبيل تطيح بـ 28 عاملاً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل
سبق

كشفت الحملة الأمنية التي نفذها مكتب عمل الجبيل مؤخراً بمشاركة الشرطة والمرور والدوريات الأمنية عن ضبط أكثر من 28 عاملاً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، ورصد العديد من المخالفات التي تتعلق بعدم وجود تراخيص للمنشأة إضافة إلى العمل بغير المهنة المدونة بالإقامة.

وأوضح مدير قسم التفتيش بمكتب عمل الجبيل علي الفيفي أن الحملة التي انطلقت مساء أمس الأول وبمشاركة الشرطة والدوريات الأمنية والمرور أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التي تتعلق بتراخيص المنشأة وضبط عمال يعملون بغير المهن المخصصة لهم بالإقامة ومنها على سبيل المثال ضبط عامل ورشة يعمل بمطعم بخاري وكذلك سائق خاص يعمل أيضاً بمطعم.

وأضاف الفيفي أنه تم ضبط أكثر من 28 عاملاً من مخالفي نظام العمل والإقامة، وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى شرطة الجبيل لاستكمال عملية الترحيل.

وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو متابعة المخالفين لأنظمة العمل وتصحيح سوق العمل، مؤكداً أن الحملات تتم بشكل دوري ومستمر على جميع أنحاء محافظة الجبيل.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
09:34 PM

الحملة الأمنية بالجبيل تطيح بـ 28 عاملاً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل

رصدت العديد من المخالفات منها ما تتعلق بعدم وجود تراخيص للمنشآت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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كشفت الحملة الأمنية التي نفذها مكتب عمل الجبيل مؤخراً بمشاركة الشرطة والمرور والدوريات الأمنية عن ضبط أكثر من 28 عاملاً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، ورصد العديد من المخالفات التي تتعلق بعدم وجود تراخيص للمنشأة إضافة إلى العمل بغير المهنة المدونة بالإقامة.

وأوضح مدير قسم التفتيش بمكتب عمل الجبيل علي الفيفي أن الحملة التي انطلقت مساء أمس الأول وبمشاركة الشرطة والدوريات الأمنية والمرور أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التي تتعلق بتراخيص المنشأة وضبط عمال يعملون بغير المهن المخصصة لهم بالإقامة ومنها على سبيل المثال ضبط عامل ورشة يعمل بمطعم بخاري وكذلك سائق خاص يعمل أيضاً بمطعم.

وأضاف الفيفي أنه تم ضبط أكثر من 28 عاملاً من مخالفي نظام العمل والإقامة، وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى شرطة الجبيل لاستكمال عملية الترحيل.

وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو متابعة المخالفين لأنظمة العمل وتصحيح سوق العمل، مؤكداً أن الحملات تتم بشكل دوري ومستمر على جميع أنحاء محافظة الجبيل.

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