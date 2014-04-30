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بالأسماء.. إيفاد 60 معلماً للعمل بالمدارس السعودية في الخارج

ضمن جهود المملكة لخدمة أبنائنا المواطنين المقيمين بالخارج

أصدر وكيل وزارة التعليم للبنين، الدكتور نياف بن رشيد الجابري، قراراً بإيفاد عدد من المعلمين للتدريس في الخارج، ابتداءً من العام الدراسي المقبل 1439/ 1440 هـ، بلغ عددهم 60 معلماً في مختلف التخصصات التربوية؛ للعمل في المدارس السعودية بالخارج وبعض الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد "الجابري" أن برنامج الإيفاد السنوي يأتي ضمن جهود المملكة التي تهدف لخدمة أبنائنا المواطنين المقيمين بالخارج، وكذلك أبناء تلك الدول من المواطنين والمقيمين الراغبين في دراسة المنهج السعودي، الذي يحظى بثقة واحترام الجميع، ويتسم بالقوة العلمية والوسطية في المنهج.

وأضاف أن المعلمين الموفدين للدول الشقيقة والصديقة يقومون بالتدريس في المؤسسات التعليمية لتلك الدول، وخاصة في تخصص اللغة العربية، والذي يحظى باهتمام الدولة الرشيدة، مقدماً شكره وتقديره لوزير التعليم ونائبه على المتابعة والتوجيه المستمر لمثل هذه البرامج التعليمية؛ لما لها من مردود إيجابي على الميدان، ولما تمثله من خدمة وطنية رائدة.

من جهته، هنّأ مدير عام المدارس السعودية في الخارج الدكتور عيسى بن فهد الرميح، الزملاء الذين صدر قرار إيفادهم للعمل في الخارج متمنياً لهم التوفيق في عملهم، وأن يكونوا خير سفراء لبلادهم في الدول التي رُشّحوا للعمل بها، وأن يقدّموا ثمرة تميّزهم من خلال نقل الخبرات وتطبيق ما تميّزوا فيه في الداخل، وكان له دورٌ في حصولهم على فرصة الإيفاد.

وأكد "الرميح" أهمية الظهور بالصورة الحسنة وتمثيل المملكة خير تمثيل، وأن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية الوطنية، علاوة على أهمية استثمار ما لدى تلك الدول من خبرات وتجارب تعليمية.

ونوّه بأن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الموفدين للإجراءات الرسمية، والحصول على التأشيرات اللازمة للعمل، وسيشارك جميع الموفدين في حضور الدورة الدبلوماسية بمعهد الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- والتي ستُعقد بمقر المعهد لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الأحد 27/ 8/ 1439هـ.

وأوضح أن بعض معلمي اللغة العربية الموفدين للدول الشقيقة والصديقة مكلفون بحضور دورة تدريبية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تقام في مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية بالرياض ابتداءً من يوم الأحد 23/ 11/ 1439هـ.

وللاطلاع على أسماء الموفدين على الرابط: https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/ifad-1440.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. إيفاد 60 معلماً للعمل بالمدارس السعودية في الخارج
سبق

أصدر وكيل وزارة التعليم للبنين، الدكتور نياف بن رشيد الجابري، قراراً بإيفاد عدد من المعلمين للتدريس في الخارج، ابتداءً من العام الدراسي المقبل 1439/ 1440 هـ، بلغ عددهم 60 معلماً في مختلف التخصصات التربوية؛ للعمل في المدارس السعودية بالخارج وبعض الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد "الجابري" أن برنامج الإيفاد السنوي يأتي ضمن جهود المملكة التي تهدف لخدمة أبنائنا المواطنين المقيمين بالخارج، وكذلك أبناء تلك الدول من المواطنين والمقيمين الراغبين في دراسة المنهج السعودي، الذي يحظى بثقة واحترام الجميع، ويتسم بالقوة العلمية والوسطية في المنهج.

وأضاف أن المعلمين الموفدين للدول الشقيقة والصديقة يقومون بالتدريس في المؤسسات التعليمية لتلك الدول، وخاصة في تخصص اللغة العربية، والذي يحظى باهتمام الدولة الرشيدة، مقدماً شكره وتقديره لوزير التعليم ونائبه على المتابعة والتوجيه المستمر لمثل هذه البرامج التعليمية؛ لما لها من مردود إيجابي على الميدان، ولما تمثله من خدمة وطنية رائدة.

من جهته، هنّأ مدير عام المدارس السعودية في الخارج الدكتور عيسى بن فهد الرميح، الزملاء الذين صدر قرار إيفادهم للعمل في الخارج متمنياً لهم التوفيق في عملهم، وأن يكونوا خير سفراء لبلادهم في الدول التي رُشّحوا للعمل بها، وأن يقدّموا ثمرة تميّزهم من خلال نقل الخبرات وتطبيق ما تميّزوا فيه في الداخل، وكان له دورٌ في حصولهم على فرصة الإيفاد.

وأكد "الرميح" أهمية الظهور بالصورة الحسنة وتمثيل المملكة خير تمثيل، وأن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية الوطنية، علاوة على أهمية استثمار ما لدى تلك الدول من خبرات وتجارب تعليمية.

ونوّه بأن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الموفدين للإجراءات الرسمية، والحصول على التأشيرات اللازمة للعمل، وسيشارك جميع الموفدين في حضور الدورة الدبلوماسية بمعهد الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- والتي ستُعقد بمقر المعهد لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الأحد 27/ 8/ 1439هـ.

وأوضح أن بعض معلمي اللغة العربية الموفدين للدول الشقيقة والصديقة مكلفون بحضور دورة تدريبية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تقام في مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية بالرياض ابتداءً من يوم الأحد 23/ 11/ 1439هـ.

وللاطلاع على أسماء الموفدين على الرابط: https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/ifad-1440.pdf

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:30 PM

بالأسماء.. إيفاد 60 معلماً للعمل بالمدارس السعودية في الخارج

ضمن جهود المملكة لخدمة أبنائنا المواطنين المقيمين بالخارج

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
6,251

أصدر وكيل وزارة التعليم للبنين، الدكتور نياف بن رشيد الجابري، قراراً بإيفاد عدد من المعلمين للتدريس في الخارج، ابتداءً من العام الدراسي المقبل 1439/ 1440 هـ، بلغ عددهم 60 معلماً في مختلف التخصصات التربوية؛ للعمل في المدارس السعودية بالخارج وبعض الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد "الجابري" أن برنامج الإيفاد السنوي يأتي ضمن جهود المملكة التي تهدف لخدمة أبنائنا المواطنين المقيمين بالخارج، وكذلك أبناء تلك الدول من المواطنين والمقيمين الراغبين في دراسة المنهج السعودي، الذي يحظى بثقة واحترام الجميع، ويتسم بالقوة العلمية والوسطية في المنهج.

وأضاف أن المعلمين الموفدين للدول الشقيقة والصديقة يقومون بالتدريس في المؤسسات التعليمية لتلك الدول، وخاصة في تخصص اللغة العربية، والذي يحظى باهتمام الدولة الرشيدة، مقدماً شكره وتقديره لوزير التعليم ونائبه على المتابعة والتوجيه المستمر لمثل هذه البرامج التعليمية؛ لما لها من مردود إيجابي على الميدان، ولما تمثله من خدمة وطنية رائدة.

من جهته، هنّأ مدير عام المدارس السعودية في الخارج الدكتور عيسى بن فهد الرميح، الزملاء الذين صدر قرار إيفادهم للعمل في الخارج متمنياً لهم التوفيق في عملهم، وأن يكونوا خير سفراء لبلادهم في الدول التي رُشّحوا للعمل بها، وأن يقدّموا ثمرة تميّزهم من خلال نقل الخبرات وتطبيق ما تميّزوا فيه في الداخل، وكان له دورٌ في حصولهم على فرصة الإيفاد.

وأكد "الرميح" أهمية الظهور بالصورة الحسنة وتمثيل المملكة خير تمثيل، وأن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية الوطنية، علاوة على أهمية استثمار ما لدى تلك الدول من خبرات وتجارب تعليمية.

ونوّه بأن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الموفدين للإجراءات الرسمية، والحصول على التأشيرات اللازمة للعمل، وسيشارك جميع الموفدين في حضور الدورة الدبلوماسية بمعهد الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- والتي ستُعقد بمقر المعهد لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الأحد 27/ 8/ 1439هـ.

وأوضح أن بعض معلمي اللغة العربية الموفدين للدول الشقيقة والصديقة مكلفون بحضور دورة تدريبية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تقام في مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية بالرياض ابتداءً من يوم الأحد 23/ 11/ 1439هـ.

وللاطلاع على أسماء الموفدين على الرابط: https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/ifad-1440.pdf

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