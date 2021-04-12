جدة.. إغلاق 8 أسواق ومراكز تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد رصد تزايد أعداد المرتادين وغياب التباعد الجسدي

أغلقت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة، مركزًا تجاريًا مكونًا من سبعة طوابق، ويضم بداخله 190 منشأة؛ وذلك بعد رصد تزايد في أعداد مرتاديه وغياب التباعد الجسدي بين المتسوقين، كما أعادت البلدية إغلاق سوق شعبي شهير في المنطقة التاريخية لتكرار مخالفات الاجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة الامتثال للإرشادات الوقائية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أمانة جدة أن جهود الرقابة الميدانية المشتركة لبلدية المليساء أسفرت خلال اليومين الماضيين عن إغلاق أربعة أسواق شعبية بمنطقة حراج الصواريخ. وأعادت من جانبها بلدية جدة الجديدة إغلاق سوق شهير بحي الزهراء، وذلك بعد رصد مخالفة تكرار عدم الامتثال للتدابير الاحترازية من قبل المنشآت والمتسوقين وغياب التباعد الجسدي، كما أغلقت بلدية البلد الفرعية سوقًا شعبيًا لعدم الامتثال للبروتوكولات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة حرصها على سلامة الجميع بتطبيق التعليمات النظامية حيال مخالفات الإجراءات الوقائية، وثمنت تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات.