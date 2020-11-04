إصابة 548 جزائرياً جديداً بـ "كورونا"

الفيروس أودى بحياة 10 مرضى

سجلت الجزائر 548 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 59527 حالة، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الأربعاء).

وبين "فورار" أن اللجنة سجلت وفاة 10 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1999 وفاة.

وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 41001 حالة بعد تسجيل 230 حالة.