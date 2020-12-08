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"محافظ يدمة" يستقبل المكلفَين ببرنامج "لحمة وطن" من منسوبي "الشؤون الإسلامية"

استقبل موفق بن عبدالهادي العنزي، محافظ يدمة، في ضيافة الإمارة، صاحبَي الفضيلة الداعيَيْن: الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، والشيخ الدكتور راشد بن رمزان الهاجري، المكلفَين من قِبل وزاره الشؤون الإسلامية، اللذين تم تكليفهما ببرنامج "لحمة وطن" الدعوي في المحافظة.

وفي البداية، رحب المحافظ بالضيفَيْن لحضورهما، وما قدماه من برنامج دعوي متكامل، سائلاً المولى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ ولاة الأمر.

وفي نهاية اللقاء شكر صاحبا الفضيلة المحافظ على ما حصلا عليه من اهتمام وحفاوة في الاستقبال، سائلَين المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية، وسمو أمير المنطقة.

محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محافظ يدمة" يستقبل المكلفَين ببرنامج "لحمة وطن" من منسوبي "الشؤون الإسلامية"
سبق

استقبل موفق بن عبدالهادي العنزي، محافظ يدمة، في ضيافة الإمارة، صاحبَي الفضيلة الداعيَيْن: الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، والشيخ الدكتور راشد بن رمزان الهاجري، المكلفَين من قِبل وزاره الشؤون الإسلامية، اللذين تم تكليفهما ببرنامج "لحمة وطن" الدعوي في المحافظة.

وفي البداية، رحب المحافظ بالضيفَيْن لحضورهما، وما قدماه من برنامج دعوي متكامل، سائلاً المولى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ ولاة الأمر.

وفي نهاية اللقاء شكر صاحبا الفضيلة المحافظ على ما حصلا عليه من اهتمام وحفاوة في الاستقبال، سائلَين المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية، وسمو أمير المنطقة.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:20 PM

"محافظ يدمة" يستقبل المكلفَين ببرنامج "لحمة وطن" من منسوبي "الشؤون الإسلامية"

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بندر آل فطيح - نجران
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استقبل موفق بن عبدالهادي العنزي، محافظ يدمة، في ضيافة الإمارة، صاحبَي الفضيلة الداعيَيْن: الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، والشيخ الدكتور راشد بن رمزان الهاجري، المكلفَين من قِبل وزاره الشؤون الإسلامية، اللذين تم تكليفهما ببرنامج "لحمة وطن" الدعوي في المحافظة.

وفي البداية، رحب المحافظ بالضيفَيْن لحضورهما، وما قدماه من برنامج دعوي متكامل، سائلاً المولى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ ولاة الأمر.

وفي نهاية اللقاء شكر صاحبا الفضيلة المحافظ على ما حصلا عليه من اهتمام وحفاوة في الاستقبال، سائلَين المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية، وسمو أمير المنطقة.

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