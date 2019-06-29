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"صحة الباحة" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة

ضمن الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية 12 - 18 عامًا، ضمن الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

وقامت صحة الباحة بإعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كافة، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأكدت صحة الباحة أن إجراءاتها تتماشى مع الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا.

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"صحة الباحة" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة
سبق

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية 12 - 18 عامًا، ضمن الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

وقامت صحة الباحة بإعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كافة، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأكدت صحة الباحة أن إجراءاتها تتماشى مع الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
07:31 PM

"صحة الباحة" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة

ضمن الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية 12 - 18 عامًا، ضمن الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

وقامت صحة الباحة بإعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كافة، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأكدت صحة الباحة أن إجراءاتها تتماشى مع الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا.

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