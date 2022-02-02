وقال المتحدث: جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة.

بريدة.. القبض على "سوداني" حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-02 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة. وقال المتحدث: جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 11:14 AM

بريدة.. القبض على "سوداني" حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل إلى النيابة العامة





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة.

وقال المتحدث: جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.