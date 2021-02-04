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"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية

حـريق وإصابات في فرضية نـفذتها مستشفى الـبشائـر الـعام

بآلية تحاكي حادثًا حقيقيًا للتدريب على مواجهة الحالات الطارئة

نفذت صحة بيشة ممثلةً بمستشفى البشائر العام، تجربة فرضية للإخلاء والإطفاء في قسم العلاج الطبيعي، بالتعاون مع الدفاع المدني.
جاء ذلك في إطار تفعيل خطط الطوارئ والتدريب على مواجهة الحالات الطارئة.

وكانت الفرضية قد نفذت بآلية تحاكي حادثًا حقيقيًا، بدأت بنشوب حريق افتراضي في قسم العلاج الطبيعي في الدور الأول نتج منه عدة إصابات، وفور اكتشاف الحريق قامت إدارة المستشفى بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث والحرائق "Code Red"، وتم إخلاء جميع الحالات لمنطقة الفرز خلال مدة وجيزة.

ونتج عن الحادث عدد 4 إصابات "حالتان حمراء، وحالة صفراء، وحالة خضراء"، وذلك بحضور إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي وادارة الأمن والسلامة بصحة بيشة ومشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخرى "الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الأمنية".

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حـريق وإصابات في فرضية نـفذتها مستشفى الـبشائـر الـعام
سبق

نفذت صحة بيشة ممثلةً بمستشفى البشائر العام، تجربة فرضية للإخلاء والإطفاء في قسم العلاج الطبيعي، بالتعاون مع الدفاع المدني.
جاء ذلك في إطار تفعيل خطط الطوارئ والتدريب على مواجهة الحالات الطارئة.

وكانت الفرضية قد نفذت بآلية تحاكي حادثًا حقيقيًا، بدأت بنشوب حريق افتراضي في قسم العلاج الطبيعي في الدور الأول نتج منه عدة إصابات، وفور اكتشاف الحريق قامت إدارة المستشفى بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث والحرائق "Code Red"، وتم إخلاء جميع الحالات لمنطقة الفرز خلال مدة وجيزة.

ونتج عن الحادث عدد 4 إصابات "حالتان حمراء، وحالة صفراء، وحالة خضراء"، وذلك بحضور إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي وادارة الأمن والسلامة بصحة بيشة ومشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخرى "الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الأمنية".

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
04:25 PM

حـريق وإصابات في فرضية نـفذتها مستشفى الـبشائـر الـعام

بآلية تحاكي حادثًا حقيقيًا للتدريب على مواجهة الحالات الطارئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نفذت صحة بيشة ممثلةً بمستشفى البشائر العام، تجربة فرضية للإخلاء والإطفاء في قسم العلاج الطبيعي، بالتعاون مع الدفاع المدني.
جاء ذلك في إطار تفعيل خطط الطوارئ والتدريب على مواجهة الحالات الطارئة.

وكانت الفرضية قد نفذت بآلية تحاكي حادثًا حقيقيًا، بدأت بنشوب حريق افتراضي في قسم العلاج الطبيعي في الدور الأول نتج منه عدة إصابات، وفور اكتشاف الحريق قامت إدارة المستشفى بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث والحرائق "Code Red"، وتم إخلاء جميع الحالات لمنطقة الفرز خلال مدة وجيزة.

ونتج عن الحادث عدد 4 إصابات "حالتان حمراء، وحالة صفراء، وحالة خضراء"، وذلك بحضور إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي وادارة الأمن والسلامة بصحة بيشة ومشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخرى "الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الأمنية".

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