تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات

تضمن قصائد شعرية ومشاركات لأبطال الحد الجنوبي والطلاب

احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة اليوم الاثنين، باليوم العالمي للمعلم، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "المعلمون هم قلب التعليم النابض"، وذلك في حفل أُقيم بمتوسطة ابن خلدون.

وانطلقت فعاليات الحفل بتقديم مدير التعليم، د.حسن العلكمي، ومساعده للشؤون المدرسية، سعد بن حضرم، باقاتٍ من الورد للمعلمين داخل القاعات الدراسية؛ تقديراً منهم لدورهم الريادي ورسالتهم السامية في صناعة جيل المُستقبل، وتسطيرهم لقصص النجاح أثناء جائحة كورونا.

وأشار "العلكمي" إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين في العملية التعليمية، وتعزيز دور المعلم والمعلمة ومكانتهم في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دورهم الريادي في عملية بناء الأجيال التي تساهم في حفظ أمن هذا الوطن وبنائه .

وافتتح الحفل بالنشيد الوطني السعودي، ثم آيات من القرآن الكريم، فكلمة لمدير التعليم أبدى فيها سعادته بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم أجمع بالمعلمين والمعلمات؛ تعبيراً عن عظيم التقدير والامتنان للجهود العظيمة والمهمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات لبناء جيل ناجح يسهم في بناء الوطن، في ضوء رؤيته الطموحة رؤية السعودية 2030م .

تلا ذلك قصيدة للشاعر عبدالله آل مصلح، تغنى فيها بالمعلمين ورسالتهم النبيلة، بعد ذلك قدم أحد الرجال المرابطين على الحد الجنوبي كلمة شكر وتقدير للمعلمين والمعلمات على ما يبذلونه من جهود مُخلصة وعظيمة في رعاية وتنشئة أبناء وبنات المرابطين على ثغور الوطن، ثم كلمة مماثلة لولي أمر طالب، كرر فيها التأكيد على دور المعلمين والمعلمات في بناء المجتمع الحيوي الفعّال .

عقب ذلك شاهد الحضور مشاركة طلابية تضمنت في طياتها مشاعر الثناء وعظيم الامتنان للمعلم ودوره في رعايتهم ورسم طريق النجاح لهم .

ودشّن "العلكمي" رابطاً إلكترونياً احتوى بطاقات تهنئة للمعلمين والمعلمات، أُرسلت لجميع المعلمين والمعلمات في المحافظة التعليمية.

وفي ختام الحفل كرّم مدير التعليم المشاركين، وسُلمت لهم شهادات الشكر والتقدير .

وعلى صعيدٍ متصل رعت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات" رانيا بنت محمد بخاري، احتفالاً مماثلاً في متوسطة وثانوية أودية عبيدة، احتوى على فقرات متنوعة، وكرمت فيه المعلمات، وقدم لهن خطابات الشكر والتقدير.