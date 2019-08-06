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شاهد .. جولة لحجاج أمريكا اللاتينية في مراحل طباعة المصحف تلقى ثناءهم

تستضيفهم "الندوة" ضمن برنامجها الصادر بموافقة الملك .. هنا مجمع الملك فهد

أثنى ضيوف الندوة العالمية للشباب الإسلامي من حجاج أمريكا اللاتينية، على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة وطباعة المصحف الشريف.

جاء ذلك لدى زيارتهم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ حيث تعرّفوا فيه على خطوات طباعة المصاحف وإعدادها باللغات المختلفة وطرق توزيعها إلى كل بلدان العالم.

وتستضيف الندوة العالمية لهذا العام (100) حاج من أمريكا اللاتينية من دول "البرازيل - المكسيك- فنزويلا- البيرو- كولمبيا" ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن الذي صدر بموافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة حجاج بيت الله الحرام.

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شاهد .. جولة لحجاج أمريكا اللاتينية في مراحل طباعة المصحف تلقى ثناءهم
سبق

أثنى ضيوف الندوة العالمية للشباب الإسلامي من حجاج أمريكا اللاتينية، على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة وطباعة المصحف الشريف.

جاء ذلك لدى زيارتهم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ حيث تعرّفوا فيه على خطوات طباعة المصاحف وإعدادها باللغات المختلفة وطرق توزيعها إلى كل بلدان العالم.

وتستضيف الندوة العالمية لهذا العام (100) حاج من أمريكا اللاتينية من دول "البرازيل - المكسيك- فنزويلا- البيرو- كولمبيا" ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن الذي صدر بموافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة حجاج بيت الله الحرام.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
02:01 PM

شاهد .. جولة لحجاج أمريكا اللاتينية في مراحل طباعة المصحف تلقى ثناءهم

تستضيفهم "الندوة" ضمن برنامجها الصادر بموافقة الملك .. هنا مجمع الملك فهد

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أحمد البراهيم - الرياض
0
522

أثنى ضيوف الندوة العالمية للشباب الإسلامي من حجاج أمريكا اللاتينية، على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة وطباعة المصحف الشريف.

جاء ذلك لدى زيارتهم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ حيث تعرّفوا فيه على خطوات طباعة المصاحف وإعدادها باللغات المختلفة وطرق توزيعها إلى كل بلدان العالم.

وتستضيف الندوة العالمية لهذا العام (100) حاج من أمريكا اللاتينية من دول "البرازيل - المكسيك- فنزويلا- البيرو- كولمبيا" ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن الذي صدر بموافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة حجاج بيت الله الحرام.

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