تختتم الأحد مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم رسميًا بانتهاء مباريات الجولة الأخيرة في مسابقة حصل على لقبها نادي الهلال. ستُقام الأحد 8 مباريات سيكون الهدف منها هو الإعلان عن الفرق التي تهبط لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم. حسم الهلال المسابقة بالفعل بالتتويج بلقبها كما أن هناك 6 فرق تعاني شبح الهبوط وهي: الوحدة (32 نقطة), الباطن (33 نقطة), ضمك (33 نقطة), القادسية (34 نقطة), أبها (35 نقطة), الرائد (35 نقطة). ستكون مباراة الهلال مع الفيصلي مباراة التكريم والتتويج للزعيم فيما ستكون مباريات القادسية مع أبها والباطن مع العين والشباب مع الوحدة والتعاون مع ضمك والرائد مع الفتح هم الأبرز والأهم. ستكون مباراة القادسية مع أبها الأبرز في تلك الجولة إذ إن كلا الفريقين مهددان بالهبوط, وهو ما سيساعد الفرق المتنافسة على البقاء. ستلعب نتيجة هذه المباراة في صالح الفرق الأخرى وخصوصًا "الباطن وضمك" بشرط أن يكسبا مباراتيهما في هذه الجولة. ويعد فريق الرائد أوفر الفرق حظًا في البقاء, إذ سيدخل الجولة الأخيرة بفرص: الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بشرط تعثر فريقين من الفرق المنافسة له بالتعادل أو الخسارة. أبها - القادسية رصيد أبها يبلغ 35 فيما يبلغ رصيد القادسية 34 ، يحتاج كلا الفريقين للفوز لضمان البقاء أما أي نتيجة أخرى فسيكون لها حسابات معقدة. الباطن - العين يحتاج الباطن إلى الفوز ولا شيء غيره للابتعاد عن شبح الهبوط حيث يملك 33 نقطة فيما هبط العين رسميًا. الشباب - الوحدة ليضمن الوحدة البقاء فإنه بحاجة إلى الفوز ولن يكون كافيًا أيضًا فهو يحتاج إلى تعثر الباطن وضمك اللذين يسبقانه في الترتيب. التعاون - ضمك يحتاج ضمك إلى الفوز حيث يبلغ رصيده 33 نقطة وسيكون في مواجهة بالغة القوة أمام التعاون صاحب الـ 47 نقطة. الرائد - الفتح يحتاج الرائد صاحب الـ 35 نقطة إلى التعادل فقط لضمان البقاء حتى الهزيمة قد تمنعه الهبوط بشرط تعثر المنافسين.

الجولة الأخيرة من دوري المحترفين .. من سيرافق "العين" إلى الدرجة الأولى؟ محمد السيّد سبق 2021-05-29 تختتم الأحد مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم رسميًا بانتهاء مباريات الجولة الأخيرة في مسابقة حصل على لقبها نادي الهلال.



ستُقام الأحد 8 مباريات سيكون الهدف منها هو الإعلان عن الفرق التي تهبط لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.



حسم الهلال المسابقة بالفعل بالتتويج بلقبها كما أن هناك 6 فرق تعاني شبح الهبوط وهي: الوحدة (32 نقطة), الباطن (33 نقطة), ضمك (33 نقطة), القادسية (34 نقطة), أبها (35 نقطة), الرائد (35 نقطة).



ستكون مباراة الهلال مع الفيصلي مباراة التكريم والتتويج للزعيم فيما ستكون مباريات القادسية مع أبها والباطن مع العين والشباب مع الوحدة والتعاون مع ضمك والرائد مع الفتح هم الأبرز والأهم.



ستكون مباراة القادسية مع أبها الأبرز في تلك الجولة إذ إن كلا الفريقين مهددان بالهبوط, وهو ما سيساعد الفرق المتنافسة على البقاء.



ستلعب نتيجة هذه المباراة في صالح الفرق الأخرى وخصوصًا "الباطن وضمك" بشرط أن يكسبا مباراتيهما في هذه الجولة.



ويعد فريق الرائد أوفر الفرق حظًا في البقاء, إذ سيدخل الجولة الأخيرة بفرص: الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بشرط تعثر فريقين من الفرق المنافسة له بالتعادل أو الخسارة.



أبها - القادسية

رصيد أبها يبلغ 35 فيما يبلغ رصيد القادسية 34 ، يحتاج كلا الفريقين للفوز لضمان البقاء أما أي نتيجة أخرى فسيكون لها حسابات معقدة.



الباطن - العين

يحتاج الباطن إلى الفوز ولا شيء غيره للابتعاد عن شبح الهبوط حيث يملك 33 نقطة فيما هبط العين رسميًا.



الشباب - الوحدة

ليضمن الوحدة البقاء فإنه بحاجة إلى الفوز ولن يكون كافيًا أيضًا فهو يحتاج إلى تعثر الباطن وضمك اللذين يسبقانه في الترتيب.



التعاون - ضمك

يحتاج ضمك إلى الفوز حيث يبلغ رصيده 33 نقطة وسيكون في مواجهة بالغة القوة أمام التعاون صاحب الـ 47 نقطة.



الرائد - الفتح

يحتاج الرائد صاحب الـ 35 نقطة إلى التعادل فقط لضمان البقاء حتى الهزيمة قد تمنعه الهبوط بشرط تعثر المنافسين.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442 10:04 PM

الجولة الأخيرة من دوري المحترفين .. من سيرافق "العين" إلى الدرجة الأولى؟ في ليلة تتويج الهلال وخطف البطاقة الآسيوية ووداع الهابطين





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تختتم الأحد مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم رسميًا بانتهاء مباريات الجولة الأخيرة في مسابقة حصل على لقبها نادي الهلال.



ستُقام الأحد 8 مباريات سيكون الهدف منها هو الإعلان عن الفرق التي تهبط لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.



حسم الهلال المسابقة بالفعل بالتتويج بلقبها كما أن هناك 6 فرق تعاني شبح الهبوط وهي: الوحدة (32 نقطة), الباطن (33 نقطة), ضمك (33 نقطة), القادسية (34 نقطة), أبها (35 نقطة), الرائد (35 نقطة).



ستكون مباراة الهلال مع الفيصلي مباراة التكريم والتتويج للزعيم فيما ستكون مباريات القادسية مع أبها والباطن مع العين والشباب مع الوحدة والتعاون مع ضمك والرائد مع الفتح هم الأبرز والأهم.



ستكون مباراة القادسية مع أبها الأبرز في تلك الجولة إذ إن كلا الفريقين مهددان بالهبوط, وهو ما سيساعد الفرق المتنافسة على البقاء.



ستلعب نتيجة هذه المباراة في صالح الفرق الأخرى وخصوصًا "الباطن وضمك" بشرط أن يكسبا مباراتيهما في هذه الجولة.



ويعد فريق الرائد أوفر الفرق حظًا في البقاء, إذ سيدخل الجولة الأخيرة بفرص: الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بشرط تعثر فريقين من الفرق المنافسة له بالتعادل أو الخسارة.



أبها - القادسية

رصيد أبها يبلغ 35 فيما يبلغ رصيد القادسية 34 ، يحتاج كلا الفريقين للفوز لضمان البقاء أما أي نتيجة أخرى فسيكون لها حسابات معقدة.



الباطن - العين

يحتاج الباطن إلى الفوز ولا شيء غيره للابتعاد عن شبح الهبوط حيث يملك 33 نقطة فيما هبط العين رسميًا.



الشباب - الوحدة

ليضمن الوحدة البقاء فإنه بحاجة إلى الفوز ولن يكون كافيًا أيضًا فهو يحتاج إلى تعثر الباطن وضمك اللذين يسبقانه في الترتيب.



التعاون - ضمك

يحتاج ضمك إلى الفوز حيث يبلغ رصيده 33 نقطة وسيكون في مواجهة بالغة القوة أمام التعاون صاحب الـ 47 نقطة.



الرائد - الفتح

يحتاج الرائد صاحب الـ 35 نقطة إلى التعادل فقط لضمان البقاء حتى الهزيمة قد تمنعه الهبوط بشرط تعثر المنافسين.