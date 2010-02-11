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الإمارات: استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بمسيّرة عملٌ إرهابيٌ جبانٌ

جدَّدت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة، اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية.

وعدَّت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين عملٌ إرهابيٌ جبانٌ وجريمةُ حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي، بقيادة المملكة؛ لوقف استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم دول المنطقة.

وجدَّدت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أنّ أمن الإمارات وأمن المملكة كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الإمارات تهديداً لها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات: استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بمسيّرة عملٌ إرهابيٌ جبانٌ
سبق

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة، اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية.

وعدَّت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين عملٌ إرهابيٌ جبانٌ وجريمةُ حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي، بقيادة المملكة؛ لوقف استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم دول المنطقة.

وجدَّدت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أنّ أمن الإمارات وأمن المملكة كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الإمارات تهديداً لها.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
09:04 PM

الإمارات: استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بمسيّرة عملٌ إرهابيٌ جبانٌ

جدَّدت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة، اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية.

وعدَّت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين عملٌ إرهابيٌ جبانٌ وجريمةُ حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي، بقيادة المملكة؛ لوقف استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم دول المنطقة.

وجدَّدت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أنّ أمن الإمارات وأمن المملكة كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الإمارات تهديداً لها.

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