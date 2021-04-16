مركز المسؤولية الاجتماعية: توزيع مليون وجبة إفطار صائم في الشوارع والطرقات

في أكثر من مدينة بالمملكة برعاية بنك الإمارات دبي الوطني ومشاركة 300 متطوع

أطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية برنامج إفطار صائم والذي يهدف لتوزيع مليون وجبة في الشوارع والطرقات الرئيسة والإشارات ذات الكثافة العالية برعاية من بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية وسيتم توزيع عددٍ من هذه الوجبات في بعض الحارات المحتاجة.

وأسهم بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية في دعم البرنامج الذي ينظمه مركز المسؤولية الاجتماعية بهدف التقليل من نسبة الحوادث في الطرقات خصوصًا قبل أذان الفطور والذي تزداد فيه نسبة الحوادث وأيضًا لمساعدة بعض الأسر التي تستفيد من هذا الإفطار.

ويتم التوزيع في أكثر من مدينة بالمملكة بهدف توسيع دائرة الفائدة من الحملة ويشارك فيه أكثر من 300 متطوع.