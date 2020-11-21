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أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة وتساقط البرد وجريان سيول

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

هطلت اليوم السبت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي ينبع وبدر لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة وتساقط البرد وجريان سيول
سبق

هطلت اليوم السبت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي ينبع وبدر لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
10:18 AM

أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة وتساقط البرد وجريان سيول

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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هطلت اليوم السبت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي ينبع وبدر لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول.

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