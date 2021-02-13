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فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة

أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة العديد

يظهر لقطة مرعبة لحظة اندفاع شاحنة ضخمة نحو كومة من السيارات فتصطدم بها بعنف، وذلك ضمن حادث اصطدام أكثر من 100 سيارة على طريق سريع في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.

وحسب تليفزيون "سي إن بي سي"، فقد أسفر الحادث عن مصرع ستة أشخاص على الأقل، وإصابة العديد.

وتم بث العديد من لقطات الفيديو التي تكشف عن مدى عنف وقوة الحادث، بسبب الجليد المنزلق على أسفلت الطريق، والذي جعل السيارات والشاحنات تنزلق بشدة، ويفقد السائقون القدرة على التحكم بالمركبات أو إيقافها.

وتظهر أحدى اللقطات شاحنة ضخمة تندفع نحو كومة من السيارات فتصطدم بها بعنف.

ويواصل رجال الدفاع المدني رفع السيارات وإخراج المحاصرين داخلها، بينما يقوم المسعفون بمساعدة وعلاج الجرحى والمصابين.

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فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة
سبق

يظهر لقطة مرعبة لحظة اندفاع شاحنة ضخمة نحو كومة من السيارات فتصطدم بها بعنف، وذلك ضمن حادث اصطدام أكثر من 100 سيارة على طريق سريع في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.

وحسب تليفزيون "سي إن بي سي"، فقد أسفر الحادث عن مصرع ستة أشخاص على الأقل، وإصابة العديد.

وتم بث العديد من لقطات الفيديو التي تكشف عن مدى عنف وقوة الحادث، بسبب الجليد المنزلق على أسفلت الطريق، والذي جعل السيارات والشاحنات تنزلق بشدة، ويفقد السائقون القدرة على التحكم بالمركبات أو إيقافها.

وتظهر أحدى اللقطات شاحنة ضخمة تندفع نحو كومة من السيارات فتصطدم بها بعنف.

ويواصل رجال الدفاع المدني رفع السيارات وإخراج المحاصرين داخلها، بينما يقوم المسعفون بمساعدة وعلاج الجرحى والمصابين.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
12:44 PM

فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة

أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة العديد

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
9,826

يظهر لقطة مرعبة لحظة اندفاع شاحنة ضخمة نحو كومة من السيارات فتصطدم بها بعنف، وذلك ضمن حادث اصطدام أكثر من 100 سيارة على طريق سريع في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.

وحسب تليفزيون "سي إن بي سي"، فقد أسفر الحادث عن مصرع ستة أشخاص على الأقل، وإصابة العديد.

وتم بث العديد من لقطات الفيديو التي تكشف عن مدى عنف وقوة الحادث، بسبب الجليد المنزلق على أسفلت الطريق، والذي جعل السيارات والشاحنات تنزلق بشدة، ويفقد السائقون القدرة على التحكم بالمركبات أو إيقافها.

وتظهر أحدى اللقطات شاحنة ضخمة تندفع نحو كومة من السيارات فتصطدم بها بعنف.

ويواصل رجال الدفاع المدني رفع السيارات وإخراج المحاصرين داخلها، بينما يقوم المسعفون بمساعدة وعلاج الجرحى والمصابين.

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