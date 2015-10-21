النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المطيري" يترأس لجنة السلامة المرورية بالأفلاج

ناقش ما تحتاجه الطرق الرئيسة وطرح حلولًا لمعالجتها

ترأس محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة علي القرني، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية؛ مناقشة المواضيع المتعلقة بالسلامة المرورية، ومنها الطريق العام وسط مدينة ليلى، وتخصيص ممر للمشاة تتوفر فيه الإجراءات الوقائية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع، كما تم التطرق إلى الحديث عن بعض التقاطعات والدوارات المؤقتة والمواقع التي يسجل بها حوادث ومناقشة أسبابها، وطرح حلول للعمل على معالجتها وفق هندسة السلامة المرورية، بما يضمن سلامة مرتادي الطرقات داخل المحافظة وخارجها.

وتضمن الاجتماع مناقشة ما تحتاجه بعض الطرق الرئيسية من إنارة ومدلولات أرضية وإشارات ضوئية وعلامات إرشادية وسفلتة وتصريف لمياه الأمطار.

وأوصت اللجنة بوضع مطبات صناعية ووسائل تهدية في الموقع الذي شهد عددًا من حالات الدهس وسط ليلى، ووضع دوار بتقاطع جامع الملك عبدالله، كذلك استبدال إشارة الجبيلة بدوار، وإغلاق بعض التقاطعات التي تشكل خطرًا.

وأكد "المطيري" في نهاية الاجتماع على ضرورة التعاون بين الجهات ذات الاختصاص بالسلامة المرورية، والعمل على رفع مستوى الوعي والسلامة المرورية، ومضاعفة الجهد لتحقيق الهدف الاستراتيجي للجنة، وسلامة المواطن والمقيم ومرتادي الطريق.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المطيري" يترأس لجنة السلامة المرورية بالأفلاج
سبق

ترأس محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة علي القرني، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية؛ مناقشة المواضيع المتعلقة بالسلامة المرورية، ومنها الطريق العام وسط مدينة ليلى، وتخصيص ممر للمشاة تتوفر فيه الإجراءات الوقائية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع، كما تم التطرق إلى الحديث عن بعض التقاطعات والدوارات المؤقتة والمواقع التي يسجل بها حوادث ومناقشة أسبابها، وطرح حلول للعمل على معالجتها وفق هندسة السلامة المرورية، بما يضمن سلامة مرتادي الطرقات داخل المحافظة وخارجها.

وتضمن الاجتماع مناقشة ما تحتاجه بعض الطرق الرئيسية من إنارة ومدلولات أرضية وإشارات ضوئية وعلامات إرشادية وسفلتة وتصريف لمياه الأمطار.

وأوصت اللجنة بوضع مطبات صناعية ووسائل تهدية في الموقع الذي شهد عددًا من حالات الدهس وسط ليلى، ووضع دوار بتقاطع جامع الملك عبدالله، كذلك استبدال إشارة الجبيلة بدوار، وإغلاق بعض التقاطعات التي تشكل خطرًا.

وأكد "المطيري" في نهاية الاجتماع على ضرورة التعاون بين الجهات ذات الاختصاص بالسلامة المرورية، والعمل على رفع مستوى الوعي والسلامة المرورية، ومضاعفة الجهد لتحقيق الهدف الاستراتيجي للجنة، وسلامة المواطن والمقيم ومرتادي الطريق.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
05:08 PM

"المطيري" يترأس لجنة السلامة المرورية بالأفلاج

ناقش ما تحتاجه الطرق الرئيسة وطرح حلولًا لمعالجتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
345

ترأس محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة علي القرني، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية؛ مناقشة المواضيع المتعلقة بالسلامة المرورية، ومنها الطريق العام وسط مدينة ليلى، وتخصيص ممر للمشاة تتوفر فيه الإجراءات الوقائية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع، كما تم التطرق إلى الحديث عن بعض التقاطعات والدوارات المؤقتة والمواقع التي يسجل بها حوادث ومناقشة أسبابها، وطرح حلول للعمل على معالجتها وفق هندسة السلامة المرورية، بما يضمن سلامة مرتادي الطرقات داخل المحافظة وخارجها.

وتضمن الاجتماع مناقشة ما تحتاجه بعض الطرق الرئيسية من إنارة ومدلولات أرضية وإشارات ضوئية وعلامات إرشادية وسفلتة وتصريف لمياه الأمطار.

وأوصت اللجنة بوضع مطبات صناعية ووسائل تهدية في الموقع الذي شهد عددًا من حالات الدهس وسط ليلى، ووضع دوار بتقاطع جامع الملك عبدالله، كذلك استبدال إشارة الجبيلة بدوار، وإغلاق بعض التقاطعات التي تشكل خطرًا.

وأكد "المطيري" في نهاية الاجتماع على ضرورة التعاون بين الجهات ذات الاختصاص بالسلامة المرورية، والعمل على رفع مستوى الوعي والسلامة المرورية، ومضاعفة الجهد لتحقيق الهدف الاستراتيجي للجنة، وسلامة المواطن والمقيم ومرتادي الطريق.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,039
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,078

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة