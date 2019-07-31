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العراق يقص شريط افتتاح غرب آسيا بالفوز على لبنان

الأخضر السعودي يواجه الكويت في الرابع من أغسطس

استهل منتخب العراق المضيف مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على لبنان 1-0 يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا 2019 في العراق.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل حسين علي هدف الفوز للمنتخب العراقي في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليمن مع فلسطين على الملعب ذاته.

ويُشار إلى أن المجموعة تضم أيضًا منتخب سوريا، الذي يستهل المنافسة يوم الجمعة عندما يتقابل مع لبنان في الجولة الثانية.

في المقابل تنطلق منافسات المجموعة الثانية التي تضم أربعة منتخبات هي السعودية، الكويت، الأردن، البحرين.

حيث يقص الأخضر السعودي مشواره بالبطولة يوم الرابع من أغسطس القادم بمواجهة الكويت على ملعب فرانسوا حريري، ثم يلاقي البحرين في السابع من الشهر ذاته قبل أن يختتم مواجهات المجموعة يوم 11 من الشهر الجاري بلقاء نظيره البحريني.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي تُقام يوم 14 أغسطس على ملعب كربلاء.


وكانت بطولة غرب آسيا انطلقت في نسختها الأولى عام 2000 عندما توج منتخب إيران باللقب وحصلت سوريا على المركز الثاني.

وستكون هذه البطولة بمثابة الاستعداد المثالي للمنتخبات المشاركة، من أجل خوض منافسات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العراق يقص شريط افتتاح غرب آسيا بالفوز على لبنان
سبق

استهل منتخب العراق المضيف مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على لبنان 1-0 يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا 2019 في العراق.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل حسين علي هدف الفوز للمنتخب العراقي في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليمن مع فلسطين على الملعب ذاته.

ويُشار إلى أن المجموعة تضم أيضًا منتخب سوريا، الذي يستهل المنافسة يوم الجمعة عندما يتقابل مع لبنان في الجولة الثانية.

في المقابل تنطلق منافسات المجموعة الثانية التي تضم أربعة منتخبات هي السعودية، الكويت، الأردن، البحرين.

حيث يقص الأخضر السعودي مشواره بالبطولة يوم الرابع من أغسطس القادم بمواجهة الكويت على ملعب فرانسوا حريري، ثم يلاقي البحرين في السابع من الشهر ذاته قبل أن يختتم مواجهات المجموعة يوم 11 من الشهر الجاري بلقاء نظيره البحريني.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي تُقام يوم 14 أغسطس على ملعب كربلاء.


وكانت بطولة غرب آسيا انطلقت في نسختها الأولى عام 2000 عندما توج منتخب إيران باللقب وحصلت سوريا على المركز الثاني.

وستكون هذه البطولة بمثابة الاستعداد المثالي للمنتخبات المشاركة، من أجل خوض منافسات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
12:35 AM

العراق يقص شريط افتتاح غرب آسيا بالفوز على لبنان

الأخضر السعودي يواجه الكويت في الرابع من أغسطس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهل منتخب العراق المضيف مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على لبنان 1-0 يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا 2019 في العراق.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل حسين علي هدف الفوز للمنتخب العراقي في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليمن مع فلسطين على الملعب ذاته.

ويُشار إلى أن المجموعة تضم أيضًا منتخب سوريا، الذي يستهل المنافسة يوم الجمعة عندما يتقابل مع لبنان في الجولة الثانية.

في المقابل تنطلق منافسات المجموعة الثانية التي تضم أربعة منتخبات هي السعودية، الكويت، الأردن، البحرين.

حيث يقص الأخضر السعودي مشواره بالبطولة يوم الرابع من أغسطس القادم بمواجهة الكويت على ملعب فرانسوا حريري، ثم يلاقي البحرين في السابع من الشهر ذاته قبل أن يختتم مواجهات المجموعة يوم 11 من الشهر الجاري بلقاء نظيره البحريني.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي تُقام يوم 14 أغسطس على ملعب كربلاء.


وكانت بطولة غرب آسيا انطلقت في نسختها الأولى عام 2000 عندما توج منتخب إيران باللقب وحصلت سوريا على المركز الثاني.

وستكون هذه البطولة بمثابة الاستعداد المثالي للمنتخبات المشاركة، من أجل خوض منافسات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

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