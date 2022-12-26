سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم ملامسة بذلك الواحد مئوي كأقل درجة, حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.
"الأرصاد": محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة
ملامسة الواحد مئوي
سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم ملامسة بذلك الواحد مئوي كأقل درجة, حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.
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"الأرصاد": محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-25
25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
04:33 PM
"الأرصاد": محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة
ملامسة الواحد مئوي
سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم ملامسة بذلك الواحد مئوي كأقل درجة, حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.
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