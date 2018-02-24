أصدر نظام الإنذار المبكر للأرصاد تنبيهًا بتشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سُحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط للرياح السطحية على محافظة جدة. وأوضح "نظام الإنذار المبكر" أن الحالة تشمل بحرة والشعيبة وثول ورابغ وعسفان والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.

"الإنذار المبكر": سُحب رعدية ممطرة على جدة تستمر حتى صباح اليوم ماجد الرفاعي سبق 2018-02-24 أصدر نظام الإنذار المبكر للأرصاد تنبيهًا بتشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سُحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط للرياح السطحية على محافظة جدة.



وأوضح "نظام الإنذار المبكر" أن الحالة تشمل بحرة والشعيبة وثول ورابغ وعسفان والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 01:47 AM

"الإنذار المبكر": سُحب رعدية ممطرة على جدة تستمر حتى صباح اليوم تشمل بحرة والشعيبة وثول ورابغ وعسفان والأجزاء المجاورة لها





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أصدر نظام الإنذار المبكر للأرصاد تنبيهًا بتشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سُحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط للرياح السطحية على محافظة جدة.



وأوضح "نظام الإنذار المبكر" أن الحالة تشمل بحرة والشعيبة وثول ورابغ وعسفان والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.