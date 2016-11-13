كابول.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين بانفجار سيارة قُرب وزارة الداخلية الأفغانية

وقع صباح اليوم.. "رحيمي": "لم يتم تطهير المنطقة المستهدفة

قُتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب 7 آخرون اليوم الأربعاء، بانفجار سيارة مفخخة قُرب وزارة الداخلية في كابول؛ حسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي.

وقال "رحيمي": إن الانفجار وقع في حوالى الساعة 7:25 صباح اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة "قصبة" بالعاصمة؛ مشيرًا إلى أنه "لم يتم تطهير المنطقة المستهدفة".

وأفاد أحد شهود العيان بأن الانفجار ألحق أضرارًا بعدة سيارات في المنطقة، و"تم نقل الضحايا بواسطة سيارات الإسعاف".

ويتمركز قسم مكافحة المخدرات والعديد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية في موقع الانفجار؛ فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.