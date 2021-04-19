على ملعب الأمير محمد بن فهد.. انطلاق النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية

ينظمها برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة

تنطلق غدًا الثلاثاء، النسخة السعودية من بطولة كأس الأبطال الدولية، التي ينظمها برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، وتستمر حتى الثاني من شهر مايو المقبل؛ وذلك بمشاركة أندية: (الاتفاق، الفتح، القادسية، النصر)، وفريقين سيمثلان برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم "أبيض- أخضر"؛ فيما تحتضن المنطقة الشرقية كافة مباريات البطولة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

ويدشن فريقا الفتح والاتفاق "الثلاثاء" عند الساعة 09:00 مساءً، منافسات كأس الأبطال الدولية في اللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام؛ فيما يواجه النصر نظيره القادسية نفس الملعب في تمام الساعة 11:30.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة قسمت الفِرَق المشاركة على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى كلًا من: (الاتفاق، الفتح، صقور المستقبل السعودي "الأخضر")؛ فيما ضمت المجموعة الثانية: (النصر، القادسية، صقور المستقبل السعودي "الأبيض").