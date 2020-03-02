مصادر: إيقاف إعلاميين رياضيين بعد تجاوزات كلامية في القنوات الرياضية

في أحد البرامج الرياضية وقد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أنه تقرر إيقاف اثنين من الإعلاميين الرياضيين من الظهور في القنوات الرياضية السعودية، بعد حدوث تجاوزات كلامية بين الإعلاميين في حلقة أحد البرامج الرياضية مساء أمس.

وكان المشهد الذي حدثت فيه التجاوزات الكلامية قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط استياء كبير.

يشار إلى أن البرامج الرياضية في عدد من القنوات باتت تثير الشارع الرياضي، وتزيد من التعصب واحتقان الجماهير، وسط مطالبات لوزارة الإعلام بالنظر فيما يحدث في القنوات الرياضية، ووضع حد لتلك التجاوزات من مقدميها وضيوفها.