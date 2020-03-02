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مصادر: إيقاف إعلاميين رياضيين بعد تجاوزات كلامية في القنوات الرياضية

في أحد البرامج الرياضية وقد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أنه تقرر إيقاف اثنين من الإعلاميين الرياضيين من الظهور في القنوات الرياضية السعودية، بعد حدوث تجاوزات كلامية بين الإعلاميين في حلقة أحد البرامج الرياضية مساء أمس.

وكان المشهد الذي حدثت فيه التجاوزات الكلامية قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط استياء كبير.

يشار إلى أن البرامج الرياضية في عدد من القنوات باتت تثير الشارع الرياضي، وتزيد من التعصب واحتقان الجماهير، وسط مطالبات لوزارة الإعلام بالنظر فيما يحدث في القنوات الرياضية، ووضع حد لتلك التجاوزات من مقدميها وضيوفها.

القنوات الرياضية السعودية البرامج الرياضية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: إيقاف إعلاميين رياضيين بعد تجاوزات كلامية في القنوات الرياضية
سبق

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أنه تقرر إيقاف اثنين من الإعلاميين الرياضيين من الظهور في القنوات الرياضية السعودية، بعد حدوث تجاوزات كلامية بين الإعلاميين في حلقة أحد البرامج الرياضية مساء أمس.

وكان المشهد الذي حدثت فيه التجاوزات الكلامية قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط استياء كبير.

يشار إلى أن البرامج الرياضية في عدد من القنوات باتت تثير الشارع الرياضي، وتزيد من التعصب واحتقان الجماهير، وسط مطالبات لوزارة الإعلام بالنظر فيما يحدث في القنوات الرياضية، ووضع حد لتلك التجاوزات من مقدميها وضيوفها.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:32 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
03:29 PM

مصادر: إيقاف إعلاميين رياضيين بعد تجاوزات كلامية في القنوات الرياضية

في أحد البرامج الرياضية وقد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
27,128

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أنه تقرر إيقاف اثنين من الإعلاميين الرياضيين من الظهور في القنوات الرياضية السعودية، بعد حدوث تجاوزات كلامية بين الإعلاميين في حلقة أحد البرامج الرياضية مساء أمس.

وكان المشهد الذي حدثت فيه التجاوزات الكلامية قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط استياء كبير.

يشار إلى أن البرامج الرياضية في عدد من القنوات باتت تثير الشارع الرياضي، وتزيد من التعصب واحتقان الجماهير، وسط مطالبات لوزارة الإعلام بالنظر فيما يحدث في القنوات الرياضية، ووضع حد لتلك التجاوزات من مقدميها وضيوفها.

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