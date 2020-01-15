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بالتنسيق مع السلطات السعودية.. استمرار البحث عن الصيادين المصريين المفقودين

القوات الجوية ستجري عمليات تمشيط بحثاً عنهم

أكدت بوابة "الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء أن محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، شدد على استمرار البحث عن الصيادين المفقودين بتنسيق مع السلطات السعودية.

وقال "حنفي": إن هناك جهداً كبيراً من قبل وزارة الدفاع في هذا الشأن؛ للتنسيق مع القوات الجوية للقيام بطلعات للتمشيط.

كما شمل قيام القوات البحرية بعملية البحث على مدار الساعة، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع السلطات في المملكة العربية السعودية؛ لإجراء عمليات البحث عن المفقودين؛ لوجود احتمالات جرْفهم بواسطة التيار إلى المياه الإقليمية السعودية.

ولفتت "بوابة الأهرام" المصرية، إلى أن محافظ البحر الأحمر عقد اجتماعاً بكبار الصيادين بالمحافظة؛ للاستفادة من خبراتهم، وتم تحديد ثلاثة احتمالات للبحث على المفقودين بهم حسب التيار المائي، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته بعدم خروج أي مركب صيد إلا بتركيب جهاز تتبع "GPS"، لحماية البحارة وسلامتهم، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقتها بشأن هذه الأجهزة.

وفُقِد 4 صيادين قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية، حيث كانوا على متن مركب بحري سريع، خلال رحلة صيد لهم في البحر، وكان من المقرر وصولهم، يوم الاثنين الماضي، لكنهم لم يعودوا حتى الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتنسيق مع السلطات السعودية.. استمرار البحث عن الصيادين المصريين المفقودين
سبق

أكدت بوابة "الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء أن محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، شدد على استمرار البحث عن الصيادين المفقودين بتنسيق مع السلطات السعودية.

وقال "حنفي": إن هناك جهداً كبيراً من قبل وزارة الدفاع في هذا الشأن؛ للتنسيق مع القوات الجوية للقيام بطلعات للتمشيط.

كما شمل قيام القوات البحرية بعملية البحث على مدار الساعة، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع السلطات في المملكة العربية السعودية؛ لإجراء عمليات البحث عن المفقودين؛ لوجود احتمالات جرْفهم بواسطة التيار إلى المياه الإقليمية السعودية.

ولفتت "بوابة الأهرام" المصرية، إلى أن محافظ البحر الأحمر عقد اجتماعاً بكبار الصيادين بالمحافظة؛ للاستفادة من خبراتهم، وتم تحديد ثلاثة احتمالات للبحث على المفقودين بهم حسب التيار المائي، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته بعدم خروج أي مركب صيد إلا بتركيب جهاز تتبع "GPS"، لحماية البحارة وسلامتهم، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقتها بشأن هذه الأجهزة.

وفُقِد 4 صيادين قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية، حيث كانوا على متن مركب بحري سريع، خلال رحلة صيد لهم في البحر، وكان من المقرر وصولهم، يوم الاثنين الماضي، لكنهم لم يعودوا حتى الآن.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
07:53 PM

بالتنسيق مع السلطات السعودية.. استمرار البحث عن الصيادين المصريين المفقودين

القوات الجوية ستجري عمليات تمشيط بحثاً عنهم

A A A
محمد البقمي - الرياض
2
6,038

أكدت بوابة "الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء أن محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، شدد على استمرار البحث عن الصيادين المفقودين بتنسيق مع السلطات السعودية.

وقال "حنفي": إن هناك جهداً كبيراً من قبل وزارة الدفاع في هذا الشأن؛ للتنسيق مع القوات الجوية للقيام بطلعات للتمشيط.

كما شمل قيام القوات البحرية بعملية البحث على مدار الساعة، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع السلطات في المملكة العربية السعودية؛ لإجراء عمليات البحث عن المفقودين؛ لوجود احتمالات جرْفهم بواسطة التيار إلى المياه الإقليمية السعودية.

ولفتت "بوابة الأهرام" المصرية، إلى أن محافظ البحر الأحمر عقد اجتماعاً بكبار الصيادين بالمحافظة؛ للاستفادة من خبراتهم، وتم تحديد ثلاثة احتمالات للبحث على المفقودين بهم حسب التيار المائي، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته بعدم خروج أي مركب صيد إلا بتركيب جهاز تتبع "GPS"، لحماية البحارة وسلامتهم، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقتها بشأن هذه الأجهزة.

وفُقِد 4 صيادين قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية، حيث كانوا على متن مركب بحري سريع، خلال رحلة صيد لهم في البحر، وكان من المقرر وصولهم، يوم الاثنين الماضي، لكنهم لم يعودوا حتى الآن.

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