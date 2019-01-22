سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 768,190 إصابة جديدة و2,542 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 68,671,563، فيما بلغ عدد الوفيات 856,288.
768,190 حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 68,671,563 وعدد الوفيات 856,288
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 768,190 إصابة جديدة و2,542 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 68,671,563، فيما بلغ عدد الوفيات 856,288.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 768,190 إصابة جديدة و2,542 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
768,190 حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 68,671,563 وعدد الوفيات 856,288
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 768,190 إصابة جديدة و2,542 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 68,671,563، فيما بلغ عدد الوفيات 856,288.