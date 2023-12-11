"أتألق" ينطلق في أسبوعه الثاني مستهدفًا 1000 طالب وطالبة من تعليم صبيا

بهدف تنمية المهارات الشخصية وتحقيق التأمل العلمي

انطلقت اليوم بمدارس إدارة تعليم صبيا فعاليات برنامج "أتألق"، في أسبوعه الثاني، وذلك ضمن مبادرة "إثراء" التي تنفذها شركة أرامكو ممثلة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالتعاون مع وزارة التعليم، وتستهدف طلاب المدارس في المناطق الواقعة على الحد الجنوبي.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي، أن برنامج "أتألق" الذي يستمر على مدى خمسة أسابيع في مدارس إدارة تعليم صبيا، يستهدف 1000 طالب وطالبة ضمن 5 مدارس للبنين، ومثلها للبنات؛ بواقع 100 طالب و100 طالبة في كل مدرسة.

وأشار "الحازمي" إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب والطالبات من خلال تطبيق الأساليب العلمية، وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم في تحقيق التأمل العلمي واكتشاف ما وراء المعرفة واللحاق بعجلة التطور.

من جهتها أكدت المساعدة للشؤون التعليمية بنات الأستاذة حنان بنت علي الحازمي، أن البرنامج يعد فرصة ثمينة لطالبات المدارس لممارسة المواد العلمية بطرق جاذبة ومحفزة، وأنه بفضل الله استطاع بناء علاقة جيدة بين الطالبات والعلوم والتكنولوجيا، كما زاد من الدافعية نحو التعلم وإيجاد فرص أكبر للإبداع والابتكار من خلال التطبيقات الحياتية والتجارب العملية التي أضفت أجواء إيجابية لبناء النسيج المعرفي للطالبة.

كما عدّ مدير برنامج "أتألق" وافي العتيبي البرنامج إحدى الخطوات في الاتجاه نحو تكريس الشغف بالعلوم والمعرفة لدى طلاب المملكة وطالباتها، موضحاً أن البرنامج يقدم برامج تدريبية بواقع 15 ساعة أسبوعياً لكل طالب وطالبة ضمن مسارات "رالي الروبوت وتحدي الجاذبية والطاقة للعالم"، وبمجموع 3000 ساعة تدريبية أسبوعياً للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن برنامج "أتألق" قد لاقى استحسانًا كبيراً وأحدث تأثيرًا إيجابيًّا ملموسًا في نفوس الطلاب المشاركين، موضحًا أن المدارس التي تم استهدافها بالمشروع للبنين قد شملت "ثانوية صبيا الأولى المقررات، ثانوية الغراء، الحرجة الثانوية، مجمع بيش الثانوي، الشقيق الثانوية"، فيما شملت مدارس البنات "متوسطتي صبيا الثالثة والرابعة، والثانويات الثانية والثالثة والخامسة".

