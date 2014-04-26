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"إعمار الأرض" على قناة sbc.. حلقات رمضانية تحكي إنسانية المملكة

البرنامج حصد إشادات النقاد لتسليطه الضوء على الأعمال التنموية

رغم زحام البرامج التلفازي خلال موسم رمضان لهذا العام، أطل عبر قناة sbc السعودية برنامج يومي قصير الحلقات، عميق الرؤية والهدف، ونجح في الحصول على إشادات النقّاد خلال الأيام الماضية.

برنامج "إعمار الأرض"، والذي يطل يومياً في الساعة 3:45 عصراً، برنامج توثيقي يسلط الضوء على بعض إنجازات المملكة في مختلف بلدان العالم، ويتم طرحها بطريقة معلوماتية بروح شبابية، حيث يتم تسليط الضوء على الأعمال التنموية التي قدمتها المملكة على مستوى العالم.

البرنامج من فكرة وإشراف وإنتاج الإعلامي والفنان السعودي محمد الزهراني، وإخراج فادى مداح، حيث استهدف البرنامج ما تقدمه المملكة من قيادة وشعب من أجل حياة الإنسان في كل بقاع الأرض دون النظر إلى دين او طائفة او عرق.

وتنقلت كاميرا البرنامج بحرفية عالية في عديد العواصم العالمية من مختلف القارات، فمرة سلطت الضوء على قصة وقف الملك فيصل الاسلامي في بازل السويسرية، وفي يوم آخر تحدث عن حكاية بناء مسجد الأمير نايف في كوسوفو الألبانية.

وفي حلقة أخرى، حكى قصة مدينة خادم الحرمين الشريفين في الزرقاء بالأردن، وغيرها من القصص الإنسانية للمملكة في مختلف أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إعمار الأرض" على قناة sbc.. حلقات رمضانية تحكي إنسانية المملكة
سبق

رغم زحام البرامج التلفازي خلال موسم رمضان لهذا العام، أطل عبر قناة sbc السعودية برنامج يومي قصير الحلقات، عميق الرؤية والهدف، ونجح في الحصول على إشادات النقّاد خلال الأيام الماضية.

برنامج "إعمار الأرض"، والذي يطل يومياً في الساعة 3:45 عصراً، برنامج توثيقي يسلط الضوء على بعض إنجازات المملكة في مختلف بلدان العالم، ويتم طرحها بطريقة معلوماتية بروح شبابية، حيث يتم تسليط الضوء على الأعمال التنموية التي قدمتها المملكة على مستوى العالم.

البرنامج من فكرة وإشراف وإنتاج الإعلامي والفنان السعودي محمد الزهراني، وإخراج فادى مداح، حيث استهدف البرنامج ما تقدمه المملكة من قيادة وشعب من أجل حياة الإنسان في كل بقاع الأرض دون النظر إلى دين او طائفة او عرق.

وتنقلت كاميرا البرنامج بحرفية عالية في عديد العواصم العالمية من مختلف القارات، فمرة سلطت الضوء على قصة وقف الملك فيصل الاسلامي في بازل السويسرية، وفي يوم آخر تحدث عن حكاية بناء مسجد الأمير نايف في كوسوفو الألبانية.

وفي حلقة أخرى، حكى قصة مدينة خادم الحرمين الشريفين في الزرقاء بالأردن، وغيرها من القصص الإنسانية للمملكة في مختلف أنحاء العالم.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
05:12 PM

"إعمار الأرض" على قناة sbc.. حلقات رمضانية تحكي إنسانية المملكة

البرنامج حصد إشادات النقاد لتسليطه الضوء على الأعمال التنموية

A A A
محمد حضاض - جدة
0
1,028

رغم زحام البرامج التلفازي خلال موسم رمضان لهذا العام، أطل عبر قناة sbc السعودية برنامج يومي قصير الحلقات، عميق الرؤية والهدف، ونجح في الحصول على إشادات النقّاد خلال الأيام الماضية.

برنامج "إعمار الأرض"، والذي يطل يومياً في الساعة 3:45 عصراً، برنامج توثيقي يسلط الضوء على بعض إنجازات المملكة في مختلف بلدان العالم، ويتم طرحها بطريقة معلوماتية بروح شبابية، حيث يتم تسليط الضوء على الأعمال التنموية التي قدمتها المملكة على مستوى العالم.

البرنامج من فكرة وإشراف وإنتاج الإعلامي والفنان السعودي محمد الزهراني، وإخراج فادى مداح، حيث استهدف البرنامج ما تقدمه المملكة من قيادة وشعب من أجل حياة الإنسان في كل بقاع الأرض دون النظر إلى دين او طائفة او عرق.

وتنقلت كاميرا البرنامج بحرفية عالية في عديد العواصم العالمية من مختلف القارات، فمرة سلطت الضوء على قصة وقف الملك فيصل الاسلامي في بازل السويسرية، وفي يوم آخر تحدث عن حكاية بناء مسجد الأمير نايف في كوسوفو الألبانية.

وفي حلقة أخرى، حكى قصة مدينة خادم الحرمين الشريفين في الزرقاء بالأردن، وغيرها من القصص الإنسانية للمملكة في مختلف أنحاء العالم.

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