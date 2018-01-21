بريطانيا: أي غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب بكارثة عالمية

أكدت بريطانيا أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب بكارثة عالمية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: أي تدخل روسي في أوكرانيا سيتسبب في كارثة عالمية.
وقالت كندا: إننا نرفض مع الأوروبيين رواية روسيا عن القلق الذي يشكله الناتو وأوكرانيا.
أكدت بريطانيا أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب بكارثة عالمية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: أي تدخل روسي في أوكرانيا سيتسبب في كارثة عالمية.
وقالت كندا: إننا نرفض مع الأوروبيين رواية روسيا عن القلق الذي يشكله الناتو وأوكرانيا.
أكدت بريطانيا أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب بكارثة عالمية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: أي تدخل روسي في أوكرانيا سيتسبب في كارثة عالمية.
وقالت كندا: إننا نرفض مع الأوروبيين رواية روسيا عن القلق الذي يشكله الناتو وأوكرانيا.
أكدت بريطانيا أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب بكارثة عالمية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: أي تدخل روسي في أوكرانيا سيتسبب في كارثة عالمية.
وقالت كندا: إننا نرفض مع الأوروبيين رواية روسيا عن القلق الذي يشكله الناتو وأوكرانيا.