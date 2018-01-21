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بريطانيا: أي غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب بكارثة عالمية

أكدت بريطانيا أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب بكارثة عالمية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: أي تدخل روسي في أوكرانيا سيتسبب في كارثة عالمية.

وقالت كندا: إننا نرفض مع الأوروبيين رواية روسيا عن القلق الذي يشكله الناتو وأوكرانيا.

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بريطانيا: أي غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب بكارثة عالمية
سبق

أكدت بريطانيا أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب بكارثة عالمية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: أي تدخل روسي في أوكرانيا سيتسبب في كارثة عالمية.

وقالت كندا: إننا نرفض مع الأوروبيين رواية روسيا عن القلق الذي يشكله الناتو وأوكرانيا.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
04:45 PM

بريطانيا: أي غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب بكارثة عالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,071

أكدت بريطانيا أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب بكارثة عالمية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: أي تدخل روسي في أوكرانيا سيتسبب في كارثة عالمية.

وقالت كندا: إننا نرفض مع الأوروبيين رواية روسيا عن القلق الذي يشكله الناتو وأوكرانيا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,765
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,600
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,862
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